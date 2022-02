Giuseppe Conte: perquisizione della Gdf a casa del leader dei M5S

Conte, perquisizione a casa de leader del Movimento 5Stelle, La Guardia di Finanza ha fatto visita all'ex premier per un'indagine in corso

Conte, perquisizione: la notizia è stata lanciata dal Domani. La Guardia di Finanza è stata a casa del leader del Movimento 5 Stelle. Le indagini sono portate avanti dalla procura di Roma.

Conte: perquisizione della Gdf

La Guardia di Finanza stata a casa di Giuseppe Conte su ordine della procura di Roma. La notizia è stata lanciata e condivisa dal Domani e ha fatto il giro del web in poche ore. In realtà la perquisizione c’è stata qualche settimana fa ed è rimasta in silenzio.

La Gdf ha chiesto all’ex presidente del Consiglio fatture e documenti relativi a consulenze (del valore di 3-400mila euro e non tutte saldate) che l’ex premier ha svolto per conto di Francesco Bellavista Caltagirone all’epoca in cui era proprietario del gruppo Acqua Marcia. Per ora non c’è da preoccuparsi, fermo restando che i militari hanno fatto una visita ma non di cortesia a leader del Movimento 5Stelle.

L’indagine

Il Domani rivela anche altri dettagli dell’indagine in corso. Il nuovo fascicolo d’indagine è a modello 44 (ad oggi, dunque, senza indagati) ed è planato da poco sulla scrivania della magistrato romana Maria Sabina Calabretta. La pm ha ereditato la pratica dai colleghi di Perugia che indagano da mesi sulle dichiarazioni dell’imprenditore Piero Amara.