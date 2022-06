Concerto Claudio Baglioni 19 giugno a Roma: la scaletta

Claudio Baglioni, cantautore romano, torna in tour nei teatri più belli d’Italia. Il concerto di Claudio Baglioni del 19 giugno, infatti, si svolgerà in una location davvero stupenda, ossia alle terme di Caracalla. Vediamo qual è al concerto di Claudio Baglioni la scaletta.

A luglio poi, Claudio Baglioni sarà poi atteso dai fan al Teatro Greco di Siracusa e due volte all’Arena di Verona.

Concerto Claudio Baglioni: scaletta del concerto del 19 giugno a Roma

Le canzoni che Claudio Baglioni esibirà sono le seguenti, e spaziano tra quelle più classiche del cantante a quelle invece più recenti:

– Dodici note

– Acqua dalla luna

– Dagli il via

– Un nuovo giorno o un giorno nuovo

– Gli anni più belli

– Un po’ di più

– Amori in corso

– Come ti dirò

– Io non sono lì

– Quante volte

– Mal d’amore

– E adesso la pubblicità

– Io me ne andrei

– Con tutto l’amore che posso

– Quanto ti voglio

– Fammi andar via

– W l’Inghilterra

– Poster

– Uomini persi

– Ninna nanna nanna ninna

– Buona fortuna

– Noi no

– Questo piccolo grande amore / Amore bello / E tu… / Sabato pomeriggio / Strada facendo

– Uomo di varie età

– Avrai

– Mille giorni di te e di me

– Via

La vita è adesso (canzone conclusiva)