Shakira lascia Barcellona insieme ai figli, la cantante si trasferisce a Miami

Shakira lascia Barcellona insieme ai figli: “Oggi iniziamo un nuovo capitolo in cerca della felicità”. La cantante colombiana si lascia alle spalle la Spagna dopo la fine burrascosa della sua storia con Gerard Piqué: “Grazie a tutti quelli che mi hanno incoraggiata”.

Shakira lascia Barcellona con i figli, l’annuncio su Instagram: “Si apre un nuovo capitolo”

In un lungo annuncio sul suo profilo Instagram, Shakira ha comunicato ai suoi fan il suo addio alla Spagna. La cantante colombiana lascia Barcellona insieme ai suoi due figli, Milan e Sasha, per trasferirsi negli Stati Uniti, a Miami, con buona pace di papà Gerard Piqué. Dopo mesi di turbolenta lotta per la custodia, l’ex calciatore ha ceduto e ha accettato le richieste della sua ex compagna: i bambini vivranno con lei in America, dove potrà andare a trovarli quando vorrà.

“Mi sono stabilita a Barcellona per dare stabilità ai miei figli.” –spiega Shakira nel post- “La stessa che ora cerchiamo in un altro angolo di mondo, vicino alla famiglia, agli amici e al mare. Oggi iniziamo un nuovo capitolo alla ricerca della loro felicità“. La notizia del trasferimento di Shakira arriva dopo le indiscrezioni secondo le quali il suo ex suocero Joan l’avrebbe sfrattata dalla sua casa a Esplugues de Llobregat, di proprietà di una sua società. Lo scorso 13 marzo, Joan le avrebbe notificato che avrebbe dovuto pagare un risarcimento se non avesse lasciato l’abitazione entro il 30 aprile.

I saluti e i ringraziamenti: “L’amicizia è più lunga dell’amore”

Nel suo lungo messaggio, la cantante ha ringraziato le persone che ha conosciuto in Spagna, dove a sua detta ha imparato che ” l’amicizia è senza dubbio più lunga dell’amore”. Nello specifico si è rivolta ai suoi fan e a chi è rimasto al suo fianco in questo periodo difficile: “Grazie a tutti coloro che mi hanno rincuorato, asciugato le lacrime, ispirato e fatto crescere. Grazie al mio pubblico spagnolo che mi ha sempre sostenuto con il suo affetto e la sua fedeltà. A voi, solo un arrivederci e, come diceva mio padre tante volte, ci vediamo in curva!”.