Carlo, Alba, Evelina, chi sono i figli di Vittorio Sgarbi: carriera, vita privata, età

Chi sono i figli di Vittorio Sgarbi, tutto su Carlo, Alba ed Evelina. Scopriamo qualche informazione in più sui familiari del critico d’arte e sul suo legame con loro: “Sono solo un padre biologico, non ho mai voluto una famiglia. Sono contento siano cresciuti bene”.

Chi sono i figli di Vittorio Sgarbi, Carlo, Alba ed Evelina: carriera, vita privata

Il critico d’arte, opinionista e politico Vittorio Sgarbi è una personalità molto particolare e famigerata per le sue feroci apparizioni televisive e il suo stile diretto e senza filtri. Anche per quanto riguarda la sua vita privata, Sgarbi si racconta senza troppe mezze misure. Il critico d’arte ha tre figli, avuti da tre relazioni diverse: Carlo, Alba ed Evelina. Sgarbi si è sempre definito solo un “padre biologico“, ammettendo di aver sempre mantenuto un certo distacco dai suoi figli. Per buona parte della loro vita si è limitato a mantenerli economicamente, ma è comunque riuscito a creare un legame con loro.

“Non ho mai svolto la funzione di educatore, non ho mai voluto una famiglia né dei figli.” -spiega il critico in un’intervista a Chi– “Ho una concezione nichilista della vita, ma il destino può decidere al posto tuo e così può accadere di diventare padre. Non mi diverto a fare il padre, però sono contento che i ragazzi siano venuti così bene. Sono anaffettivo, ma mi piace avere gente intorno, per questo sto cercando una casa più grande. Penso di farne altri di figli”.

Chi è Carlo Brenner Sgarbi, primo figlio di Vittorio Sgarbi: cosa sappiamo di lui?

Carlo Brenner Sgarbi, nato nel 1988, ha 35 anni ed è il primo figlio del noto critico d’arte. Porta il cognome di sua madre, l’ex moglie di Sgarbi e stilista Patrizia Brenner, scomparsa nel 2002 a causa della leucemia. Il suo rapporto con il padre è da sempre molto gelido. Sgarbi ha infatti sempre tenuto una certa distanza, disinteressandosi della sua crescita e della sua educazione. La nascita di Carlo non era programmata: “L’ho avuto perché la donna aveva smesso di prendere la pillola senza dirmelo”. Il critico ha ammesso di non essere stato presente nella sua vita se non a livello economico, sostenendolo con 11 milioni di lire al mese.

Per quanto riguarda la sua formazione e carriera, Carlo Brenner ha conseguito una laurea in Filosofia all’Università Statale di Milano, per poi completare i suoi studi a Roma studiando Relazioni Internazionali alla LUISS. Dopo un’esperienza come giornalista a Il Post, Brenner vive ancora nella capitale, dove lavora come impiegato di banca per Intesa San Paolo.

Chi è Alba Sgarbi, cosa sappiamo di lei?

Nata a Tirana nel 1998, Alba Sgarbi ha 25 anni ed è la seconda figlia di Sgarbi ma anche l’ultima ad essere riconosciuta dal padre. Sua madre è Kozeta, una nota cantante lirica albanese, con la quale il critico ebbe una fugace notte di passione. All’epoca la cantante era sposata, per cui decise di crescere Alba con suo marito. La giovane è cresciuta in Albania e ha scoperto la verità su suo padre solo durante la sua adolescenza.

Solo nel 2012 ha preso il cognome di Sgarbi, dopo la morte del marito di Kozeta. Padre e figlia, nonostante l’iniziale lontananza, oggi hanno un ottimo rapporto “Alba è brava, elegante, seria.” -ha detto di lei il critico d’arte- “Si sposerà soltanto in chiesa, preferibilmente presto. E poi è albanese, il popolo che preferisco. Ho sempre difeso gli albanesi dalla cattiva stampa, per questo ho pure una figlia albanese”. Sgarbi è molto fiero della sua educazione: “L’ho sempre seguita, anche se a distanza. E visto che è venuta bene, direi che è stata un’opportunità positiva. Poteva non essere così. Alba è studentessa di elettronica a Tirana ed è molto religiosa”.

Chi è Evelina Sgarbi, cosa sappiamo di lei?

Evelina Sgarbi è la terza e ultima figlia di Vittorio Sgarbi, la prima ad essere riconosciuta. Classe 2000, ha 23 anni ed è nata da una relazione tra il politico e una donna di nome Barbara, una storica torinese, in circostanze anche in questo caso impreviste: “Sua madre aveva un marito impotente e lei ha tratto vantaggio dal rapporto con me”. Evelina somiglia molto a suo padre e come lui è una grande appassionata d’arte, a cui aggiunge un amore per i cani e per la moda.

Ad oggi vive a Biella, ma non si sa molto altro circa la sua vita privata. Studia Design e Architettura all’Istituto Marangoni di Milano ed ha un buon rapporto con suo padre, che ha spesso parlato bene di lei: “Evelina, è molto sveglia, molto furba, ma un po’ irritante perché ha un temperamento simile al mio”. Proprio a causa di questo forte temperamento, non sono mancati i battibecchi tra i due.

In particolare, negli scorsi mesi Vittorio Sgarbi ha criticato molto Evelina per aver rifiutato il GF Vip, rispedendo al mittente un’offerta da 100mila euro per partecipare al reality: “Temeva la pubblicità negativa, le chiacchiere, non le sembrava un programma degno di lei. A lei avevano offerto 100mila euro, che ci sputi sopra? Si faceva conoscere. Si pagava i conti. E non veniva a mettere in croce me per farsi comprare una borsa di Dior da 2800 euro. Con quel cachet avrebbe potuto permettersela, non pretenderla da me”.