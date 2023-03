Alba Sgarbi, chi è la figlia di Vittorio Sgarbi: madre Kozeta, vita privata, carriera

Chi è Alba Sgarbi, figlia del noto critico d’arte e politico Vittorio Sgarbi. Nata da una relazione con una nota cantante lirica albanese, ha conosciuto suo padre solo durante la sua adolescenza. Ecco cosa sappiamo di lei e del suo rapporto con il celebre papà.

LEGGI ANCHE: Carlo, Alba, Evelina, chi sono i figli di Vittorio Sgarbi: carriera, vita privata, età

Alba Sgarbi, chi è la figlia di Vittorio Sgarbi: il flirt con la madre Kozeta

Alba Sgarbi, nata a Tirana nel 1998, ha 25 anni ed è nota al pubblico in quanto figlia del celebre critico d’arte, politico e opinionista televisivo Vittorio Sgarbi. Ha un fratello maggiore, Carlo Brenner, e una sorella minore, Evelina Sgarbi, tutti nati da diverse relazioni dell’impetuoso critico. Sua madre è Kozeta, una cantante lirica albanese, con la quale Sgarbi ebbe una breve relazione. Lo raccontò lui stesso a Barbara D’Urso, ospite insieme ad Alba ed Evelina ad Live non è la D’Urso: “Era bravissima, venne alla camera dei deputati, dove io sono non onorevolmente, secondo questa signora. Ha cantato e le ho detto puoi venire a cantare da me? Cantando, cantando, è arrivata lei…”. Kozeta era sposata, per cui, dopo il breve flirt con il critico, la donna decise di crescere Alba insieme al marito a Tirana. Solo dopo la morte di quest’ultimo acquisisce il cognome del suo vero padre, che conosce quando ha ormai 17 anni.

Carriera e vita privata, il rapporto con il padre: “Brava, elegante e seria

Nonostante Alba sia cresciuta molto lontano dal padre, i due hanno oggi un’ottimo rapporto: ““Alba è brava, elegante, seria. Si sposerà soltanto in chiesa, preferibilmente presto. E poi è albanese, il popolo che preferisco. Ho sempre difeso gli albanesi dalla cattiva stampa, per questo ho pure una figlia albanese”. Un legame che, in un’occasione, ha anche salvato la vita a Vittorio Sgarbi. Nell’estate del 2020, il critico d’arte si trovava con Alba sulla spiaggia di Palase, nell’Albania meridionale. Sorpreso dalle onde mentre faceva il bagno, Sgarbi viene trascinato sott’acqua e rischia di annegare. Solo grazie all’intervento di Alba, che avverte un bagnino e si tuffa per aiutarlo, il critico viene portato a riva sano e salvo.

Alba è una studentessa diligente e dovrebbe sposarsi a breve. Lo spiega lo stesso critico, che prende molto sul serio la sua educazione: “L’ho sempre seguita, anche se a distanza. E visto che è venuta bene, direi che è stata un’opportunità positiva. Poteva non essere così. Alba è studentessa di elettronica a Tirana ed è molto religiosa“. Non è ancora noto chi sarà questo futuro marito di Alba.