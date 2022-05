Eurovision 2022, molestie al party di apertura: cosa è successo?

Eurovision 2022, molestie denunciate nel party inaugurale dell’evento musicale internazionale. La denuncia arriva dalle volontari dell’evento presenti alla festa.

Nella serata del 10 maggio è iniziato l’Eurovision Song Contest 2022, con Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika a dare il via all’evento musicale a Torino. Tuttavia, nel party di apertura dell’evento alcune volontarie sarebbero state vittime di molestie. Gli autori sarebbero alcuni ballerini stranieri membri delle delegazioni dei diversi Paesi partecipanti alla kermesse.

Cosa è successo?

A denunciare e a raccontare quanto successo sono state le volontarie stesse in una chat, i cui messaggi sono stati riportati dal Corriere della Sera: «Se non fossi stata una volontaria avrei schiaffeggiato quei ballerini stranieri. Dopo averci fissato a lungo, si sono avvicinati a me e ad altre volontarie. Ci hanno toccato il sedere. Per il disagio abbiamo deciso di allontanarci». In un altro messaggio presente in chat, un’altra volontaria scrive: «Uno della delegazione mi continuava a mettere le mani sulla vita e mi ha rotto un po’».

Sempre secondo il Corriere della Sera, un cantante in gara avrebbe provato a baciare con insistenza una volontaria, che lo avrebbe respinto in modo deciso.

Dopo la sfilata inaugurale, si è tenuto un party riservato agli artisti in gara, ai relativi staff e delegazioni e alle autorità locali. Tuttavia, il Comune di Venaria Reale ha smentito l’accaduto: «Eravamo presenti e abbiamo parlato con le ragazze, non è successo nulla di male».