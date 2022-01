Chi è Andrea Lo Cicero, ex rugbista approdato in tv

Andrea Lo Cicero è un ex rugbista che si è fatto strada nel panorama televisivo italiano. È un amante del cibo e della cucina

Chi è Andrea Lo Cicero

Andrea Lo Cicero, nato a Catania il 7 maggio 1976, è un ex rugbista di 45 anni. Soprannominato come “Barone” per le discendenze nobiliari della sua famiglia, Lo Cicero ha partecipato a quattro Coppe del mondo di rugby. Si è ritirato dal mondo sportivo all’età di 37 anni, nel 2013, ed è sempre stato protagonista di duri allenamenti.

È alto 185 cm e ha un fisico molto prestante che lo distinto anche in televisione. Attualmente vive in provincia di Viterbo.

Programmi televisivi

L’ex rugbista è stato protagonista anche di alcuni programmi televisivi fra cui Giardini da incubo su Sky Uno, poi L’erba del Barone su Gambero rosso, Celebrity Masterchef e La Prova del Cuoco. Nel gennaio 2022 prende parte al programma di Italia 1 Back To School.

Vita privata

L’ex rugbista ama la cucina e il cibo. È sposato con Roberta di Fiore e dal suo matrimonio è nato il figlio Ettore nel 2019. Ha un cane che si chiama Selli. È un appassionato di orologi e di auto.