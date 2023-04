Eros Ramazzotti potrebbe diventare di nuovo papà, Dalila Gelsomino è incinta? Potrebbe esserci un quarto figlio in arrivo per il cantante dopo la nascita del nipotino: le indiscrezioni di Diva e Donna.

Eros Ramazzotti di nuovo papà, Dalila Gelsomino è incinta?

Alcune voci di corridoio vedono Eros Ramazzotti pronto a diventare di nuovo papà: la sua attuale compagna, la giovane modella Dalila Gelsomino pare sia incinta di qualche mese. Ne sono sicuri nella redazione del settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato anche alcune foto della coppia, in cui Dalila sembra avere segni evidenti di un pancione in crescita. Una grande notizia per Eros, neo-nonno dopo la nascita del nipotino Cesare, figlio della sua prima figlia Aurora. Per il cantante sarebbe il quarto figlio dopo Aurora, nata dalla sua unione con Michelle Hunziker, Rafaela Maria e Gabrio Tullio, avuti insieme alla sua ex moglie Marica Pellegrinelli.

L’amore con Dalila, cosa sappiamo della coppia?

La storia d’amore tra Eros e Dalila è stata per lungo tempo oggetto di voci ed indiscrezioni. È stato lo stesso Eros Ramazzotti a fare la prima mossa lo scorso marzo, accendendo l’interesse degli appassionati di gossip con un post di auguri alla sua giovane compagna per il suo compleanno. Dopo settimane di ipotesi sull’identità della ragazza da parte dei giornali di cronaca rosa, la coppia è uscita finalmente allo scoperto sui social, con una serie di selfie di coppia pubblicati nelle stories del profilo Instagram di Dalila.