Dalila Gelsomino, chi è la fidanzata di Eros Ramazzotti: età, Instagram, vita privata

Chi è Dalila Gelsomino, fidanzata di Eros Ramazzotti: vita privata, età, carriera

Nata a Milano il 6 marzo 1989, Dalila Gelsomino ha 34 anni ed è la fidanzata di Eros Ramazzotti. Più giovane del cantante di 25 anni, Dalila è la terza relazione importante per Eros, dopo le storie d’amore con Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli. Si è laureata in Economia e Gestione dei Beni Culturali all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Oggi vive tra Italia e Messico, dove lavora nel settore dell’accoglienza e del turismo. Dalila ha inoltre esperienza come modella e come organizzatrice di eventi. Il suo profilo Instagram ha un discreto seguito di oltre 14mila persone, con le quali condivide momenti dei suoi viaggi e della sua quotidianità.

Vita privata, il rapporto con Eros: è davvero incinta?

Eros e Dalila si frequentano ormai da molto tempo: il settimanale Chi li aveva beccati insieme per le strade di Milano già a dicembre 2022, ma non è detto che i due non stessero insieme anche prima. Per settimane la loro storia è stata oggetto di molte indiscrezioni, soprattutto dopo un misterioso post di Ramazzotti, in cui il cantante faceva gli auguri di buon compleanno alla sua nuova fiamma. Poco tempo dopo la coppia è uscita finalmente allo scoperto sui social, con una serie di selfie di coppia pubblicati nelle stories del profilo Instagram di Dalila. Nell’aprile del 2023 iniziano a girare persino voci secondo le quali Dalila Gelsomino sarebbe incinta del quarto figlio di Eros.