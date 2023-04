Aurora Ramazzotti, nome del figlio completo svelato dopo alcuni giorni dalla nascita

Aurora Ramazzotti, dopo quattro giorni dal parto è stato rivelato il nome completo del figlio. A svelare è stato il padre del piccolo con una storia su Instagram. La scelta del doppio nome è un chiaro omaggio alla storia di Roma.

Aurora Ramazzotti, nome del figlio completo svelato

A svelare il nome completo del figlio di Aurora Ramazzotti è stato il padre Goffredo Cerza. Tra le ultime Storie di Instagram, infatti, ha salutato il bimbo con un «Ave Cesare», chiaro riferimento all’imperatore. Infatti, il figlio della Ramazzotti si chiama Cesare Augusto. Un omaggio sicuramente alla storia di Roma, con il nome del primo imperatore della Capitale. “Ogni momento è una scoperta” , ha dichiarato la figlia della Hunziker: “Sto recuperando. Assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni momento perché ogni momento è una scoperta” .

L’esperienza della gravidanza: “Un momento delicato e intimo, pieno di insicurezze”

In una recente intervista a Vanity Fair, Aurora Ramazzotti ha parlato della sua esperienza con la gravidanza, dei suoi dubbi e delle sue paure da neo-mamma. “Io d’istinto volevo la femmina.” -spiega la giovane, preoccupata all’idea di dover crescere un maschietto- “Non perché avessi una preferenza, ma perché ho molta paura di crescere un maschio. Sono una donna, ho visto crescere più sorelle che fratelli, avrei più esperienza. A una bambina potrei insegnare a difendersi da tutto quel che ho affrontato io”. Questi mesi sono stati pieni di sfide per lei: “È un momento delicato, intimo, pieno di insicurezze. E non solo perché il primo trimestre è a rischio. Ci sono quelle che adorano essere incinte, come mia madre, e altre, come me, che fanno più fatica. Non è stato il periodo idilliaco che mi era stato dipinto, ero emozionata ma anche impaurita. Ed è doloroso parlarne perché ti senti sbagliata se manifesti questi pensieri. Mi dicevano che dovevo essere felice. La gente non accetta che tu possa vivere questa cosa in un modo diverso dall’entusiasmo“.