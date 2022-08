Maltempo in Liguria, cabine balneari trascinate sui binari: circolazione sospesa

Maltempo in Liguria, la tempesta trascina cabine balneari sui binari tra Chiavari e Sestri Levante. La sindaca Ghio: "Stato di calamità".

L’ondata di forte maltempo in Liguria sta causando grossi danni in gran parte della regione. Trombe d’aria e mareggiate hanno investito le spiagge liguri, creando seri problemi alla circolazione ferroviaria nel tratto tra Chiavari, Lavagna e Sestri Levante.

Una serie di strutture e attrezzature, comprese alcune cabine balneari, sono state scagliate sui binari, causando l’interruzione della linea. Tra gli oggetti trascinati dalla tempesta sono compresi anche teloni, ombrelloni, tende, sdraio e pannelli di legno. I materiali provengono dallo stabilimento balneare di Ziki Paki a Cavi di Lavagna, devastato dall’assalto del maltempo. I tecnici della Rete Ferroviaria Italiana sono al momento al lavoro per liberare la ferrovia e riprendere al più presto il servizio.

Per far fronte al disagio, RFI ha organizzato una serie di bus sostitutivi per i passeggeri.

Il bilancio dei danni, la sindaca di Sestri Levante chiede lo stato di calamità

Il bilancio delle conseguenze del maltempo si fa sempre più grave. In mattinata una potente grandinata ha investito il territorio di Tirgullio, causando diversi danni. Stato d’allarme a Sestri Levante, dove la sindaca Valentina Ghio è pronta a prendere provvedimenti: “Una violenta tromba d’aria si è abbattuta sul Tigullio orientale.

Sono sul posto con assessori e uffici a verificare i danni: stabilimenti balneari e attività, abitazioni sono state pesantemente colpite. Abbiamo subito attivato personale tecnico e ditte per liberare le strade e attualmente sono al lavoro. Ci stiamo attivando per richiedere lo stato di calamità data la straordinaria entità dei danni”.

A Chiavari si segnala lo scoperchiamento di un intero edificio a causa del forte vento. Si riportano forti disagi anche sulla via Aurelia tra Cavi e Sestri Levante, a causa di un albero sradicato caduto sulla carreggiata.

Le forze dell’ordine si sono attivate per risolvere il problema il prima possibile.