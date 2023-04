Michelle Hunziker parla della nascita del nipote: “Ero lì presente”

Diventare genitori è bellissimo, ma anche diventare nonni è un’emozione unica, forse indescrivibile. A parlarne è stata Michelle Hunziker che ha raccontato della nascita del nipote, il piccolo Cesare.

La showgirl ha anche confessato di aver assistito al parto di Aurora Ramazzotti.

Michelle Hunziker e la nascita del suo primo nipote

Michelle Hunziker è diventata finalmente nonna, così come Eros Ramazzotti, divenuto nonno e visibilmente emozionato. Aurora Ramazzotti, dopo essere stata seguita (e criticata) sui social, ha messo al mondo il piccolo Cesare, vestendo da poco tempo i panni di mamma.

La conduttrice classe ’77 è contentissima di poter abbracciare il piccolo Cesare, come lei stessa ha raccontato a Verissimo:

“Sono al settimo cielo. Tengo alta la bandiera delle nonne 2.0 del 2023. Ci sono un sacco di 40enni nonni e nonne, giovani, che hanno paura di dirlo. La nonnitudine non ha nulla a che fare con l’età anagrafica, ma è uno stato di beatitudine perché è come se sei mamma o papà al cubo. Siate orgogliosi, non siete vecchi! Siete solo nonni”.

Un bellissimo messaggio quello della conduttrice 46enne, che non si vergogna affatto di avere l’appellativo di “nonna”.

Il 30 Marzo non sarà più una data come un’altra per lei e per la sua famiglia. La stessa Michelle ha anche ammesso di aver assistito al parto:

“Aurora è diventata mamma dal primo istante in cui ha visto il suo bebè. Ero lì presente, l’ho visto nascere Cesare e solo ora capisco l’emozione dei nonni davanti a un bambino che esce dal ventre di tua figlia”.

La 26enne ha dimostrato di essere forte e ha coronato il suo sogno, condividendo questa gioia con Goffredo Cerza (il papà).

Anche Eros Ramazzotti è contentissimo per il suo nuovo ruolo di “nonno”, pronto ad abbracciare e veder crescere il piccolo Cesare, conservando il bel rapporto con la sua ex moglie.