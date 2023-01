Ezio Iacchetti, chi è la ex fidanzata Rosi Zamboni

Rosi è stata fidanzata con il conduttore tv Enzo Iacchetti per 4 anni, poi la loro storia d’amore è arrivata al capolinea.

La ragazza, in una intervista al settimanale Di Più, aveva raccontato che la loro relazione è finita per la reticenza del compagno di renderla nota: “Enzo, soffro a non vederti, ti dissi che non aveva senso vederci all’oscuro del mondo. Ti misi di fronte a una scelta e smettemmo di vederci, ma ora mi manchi davvero troppo”.