Martino Iacchetti, chi è il figlio di Enzo Iacchetti: vita privata, carriera, età

Chi è Martino Iacchetti, figlio di Enzo Iacchetti: vita privata e carriera

Nato a Varese nel 1986, Martino Iacchetti ha 37 anni ed è il figlio di Vincenzo “Enzo” Iacchetti, storico volto di Striscia la Notizia, e della sua ex moglie, Roberta. In passato non si sapeva molto sul suo conto, poi il conduttore ha deciso di svelare qualche dettaglio in più in una serie di interviste televisive. In particolare Martino e suo padre han parlato delle difficoltà da lui vissute durante l’adolescenza, quando ha rischiato la vita a causa di una gravissima malattia. “Non l’abbiamo mai esorcizzata, ma poi è venuta voglia di raccontarla.” -ha spiegato Enzo Iacchetti ai microfoni di Verissimo– “È una cosa che non dimentichiamo. Mio figlio è stato fortunato a posteriori, ma ha passato un’adolescenza bruttissima. Poi abbiamo trovato il grande che ha risolto il suo problema”.

Malato dall’età di 16 anni, Martino ha affrontato un calvario insieme a suo padre: “È stata dura ma lui è stato bravo: sorrideva sempre. Voleva sapere cosa gli succedeva”. La sua condizione gli impediva anche i più semplici gesti quotidiani e la ricerca di una cura è stata lunga e difficile: “In alcuni casi la notorietà ha aiutato. Il fatto di essere famoso ti aiuta di più rispetto a tante persone vittime di tragedie”.

La carriera artistica e la vita privata: cosa sappiamo di lui?

Una volta sconfitta la malattia, Martino Iacchetti ha dimostrato di avere la stessa versatilità artistica di suo padre. Appassionato di musica e teatro, è sia un cantautore che un attore di talento. “Ultimamente si è un po’ riavvicinato, anche se abitiamo lontani.” -spiega Iacchetti- “Lui insegna teatro, ha un lavoro impegnativo. Si è sposato qualche anno fa. Se mi dicesse che divento nonno non sarei dispiaciuto, ma se non me lo dice sono più felice. Da nonno non uscirei più di casa. Meglio che aspetta ancora un po’”.

Oltre ad insegnare recitazione, Martino porta avanti la sua passione per la musica come frontman della band Il Moro, con la quale nel 2020 ha portato avanti il Non Convenzionale Tour, una serie di 12 concerti a prova di Covid in cortili e balconi. Tra i brani della band ricordiamo D.O.C., Elena, Nuoteremo in mare e Filo di luce. Nel 2014 è arrivato anche vicino al Festival di Sanremo: la sua esclusione portò ad uno scontro mediatico e legale tra suo padre e Gianni Morandi, chiusosi con il pagamento di un risarcimento di 40mila euro da parte di Iacchetti.