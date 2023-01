Striscia La Notizia, Enzo Iachetti torna in studio con Ezio Greggio in studio dopo l’appello di un telespettatore

Striscia La Notizia, Enzo Iachetti è tornato al fianco di Greggio dopo un periodo di assenza. Intanto, ecco anche un appello per la coppia.

Striscia La Notizia, Enzo Iachetti è tornato dietro al bancone del tg satirico di Canale 5. Nelle ultime ore è arrivato anche un messaggio di un telespettatore che vorrebbe la coppia Iachetti-Greggio sempre alla conduzione di Striscia.

Striscia La Notizia, Enzo Iachetti torna in studio con Ezio Greggio

Da lunedì 12 dicembre, dietro al bancone di Striscia La Notizia era ritornata la coppia storica formata da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. Tuttavia dal giovedì 15 dicembre a Iacchetti è subentrato Enrico Beruschi.

Poi, è tornato di nuovo Iacchetti ma solo dietro uno schermo.

Le assenze fisiche nel tg satirico di Canale 5 sono state giustificate perché il conduttore era indisposto con un po’ di influenza, che lo ha tenuto momentaneamente lontano dalla conduzione di Striscia, nulla di preoccupante ovvio. Tuttavia, lo stesso Iacchetti ha parlato in un’intervista di soffrire di depressione.

L’appello di un telespettatore

Per la coppia dietro al bancone del tg satirico è arrivato un appello di un telespettatore con una lettera inviata a La posta di Alessandro Cecchi Paone sul settimanale Nuovo, chiedendo che la storica coppia del Tg di Mediaset sempre salda alla conduzione.

«Fosse per me lascerei Ezio ed Enzo tutto l’anno alternandoli, al massimo, con la Hunziker e Scotti», scrive il signor Paolo da Torino.

La risposta di Cecchi Paone tuttavia non si è fatta attendere: “Capisco la sua posizione. I nuovi conduttori, Friscia e Lipari, io nemmeno li conoscevo. E come lei sono affezionato alle coppie storiche e tradizionali, tipo quella formata da Ezio ed Enzo”. Tuttavia, gli ascolti di Striscia sono alti anche con conduttori diversi: “Gli ascolti non mentono.

Cambiando ancora una volta Antonio Ricci ha dimostrato come la formula conti più dei conduttori che vanno in onda”.

