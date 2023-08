Sinner-De Minaur, dove vedere in tv la finale ATP Toronto 2023: orari, canale, streaming

Stasera la finale dell'ATP Toronto 2023 tra Sinner e De Minaur: dove vedere l'incontro e come seguirlo in streaming.

Dove vedere in tv la finale tra Sinner e De Minaur, chi vincerà l’ATP Toronto 2023? A che ora e come seguire l’ultimo incontro del Canadian Open tra il promettente tennista azzurro e il suo rivale australiano.

ATP Toronto 2023, dove vedere la finale tra Sinner e De Minaur?

La Volpe contro il Demonio, manca poco alla finale del Canadian Open 2023, anche noto come National Bank Open. L’ultimo atto del torneo ATP di Toronto vede il talentuoso italiano Jannik Sinner scontrarsi contro l’australiano Alex De Minaur, noto per la sua grande agilità e per il suo gioco difensivo. Sinner è arrivato alla sua quarta finale stagionale dopo aver battuto Matteo Berrettini e Tommy Paul e dopo aver vinto a tavolino contro Andy Murray, costretto al ritiro da un infortunio. Da parte sua De Minaur, 18esimo nel ranking ATP, ha sorpreso tutti eliminando il campione russo Daniil Medvedev nei quarti di finale. Entrambi hanno adesso l’occasione di assicurarsi il loro primo titolo ATP Masters 1000 in carriera. Come andrà a finire?

Dove sarà trasmesso l’incontro: come seguirlo in tv e in streaming

La finale si gioca domenica 13 agosto e avrà inizio alle 22 ora italiana sul Campo Centrale del Sobeys Stadium di Toronto, in Canada. Sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport Tennis e sarà inoltre disponibile in streaming su Sky Go e Now.

I precedenti tra Sinner e De Minaur, quattro vittorie per l’italiano

Jannik Sinner ed Alex De Minaur si sono già affrontati sul campo da gioco in quattro diverse occasioni. L’italiano è risultato vittorioso in tutti e quattro gli incontri. La prima volta risale al 2019, nella finale del Next Gen ATP Finals, uno dei primi titoli ATP in carriera per l’azzurro. In seguito Sinner supera l’australiano ai quarti di finale del Sofia Open 2020. Le loro strade si incontrano altre due volte nel 2022, prima agli ottavi di finale dell’Australian Open e poi ai sedicesimi del Masters di Madrid.