Beatrice Rana, chi è la talentuosa pianista italiana: carriera, vita privata, sorella, marito

Chi è Beatrice Rana, talentuosa pianista italiana apprezzata in tutto il globo. È considerata una dei pianisti under 30 migliori al mondo. Cresciuta in una famiglia di musicisti, nel corso della sua breve carriera ha collezionato molti record e riconoscimenti.

Chi è Beatrice Rana, celebre pianista italiana: vita, carriera, riconoscimenti

Nata a Copertino, in provincia di Lecce, il 22 gennaio 1993, Beatrice Rana ha 29 anni ed è una pianista italiana di grandissimo talento. Conosciuta in tutto il mondo, è ad oggi considerata tra i migliori pianisti sotto i trent’anni, nella Top 30 della classifica della rivista International Piano.

È cresciuta in una famiglia di musicisti e fin da piccolissima ha dimostrato attitudine per il pianoforte. Beatrice era infatti una vera e propria bambina prodigio: ha imparato a suonare la sua prima scala quando era ancora piccolissima, seduta sulle gambe della mamma.

A quattro anni comincia a studiare seriamente il piano, mentre a soli nove anni non solo fa il suo debutto con un orchestra, ma partecipa anche alla sua prima competizione, al San Marino Piano Competition.

A 18 anni ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale di Montreal, diventando la più giovane pianista ad aggiudicarsi la competizione e la prima italiana in assoluto. In Italia vince molti altri concorsi, come il Muzio Clementi, lo Yamaha-Del Rio Giovani Talenti e il 1º Concorso Internazionale Repubblica di San Marino.

Oggi, Beatrice Rana si è ritagliata uno spazio importantissimo nella scena musicale internazionale. Nel corso della sua carriera da solista ha suonato per diverse orchestre e partecipato a molti festival musicali internazionali, come il Roque d’Anthéron e il Folle Journée de Nantes.

Dal 2012 al 2019 ha pubblicato cinque album di musica classica. Rana sta al momento proseguendo i suoi studi ad Hannover, all’Hochschule für Musik, sotto la guida del celebre pianista israeliano Arie Vardi.

Vita privata: marito, sorella, figli, famiglia

Beatrice Rana è una persona particolarmente riservata, per questo le informazioni sulla sua vita privata e sentimentale sono minime. Non è ancora noto se ha un compagno o dei figli. Come detto, i suoi genitori, Vincenzo e Maria Pina, sono entrambi musicisti e l’hanno aiutata a coltivare il suo talento fin da quando era bambina. Forse non tutti sanno però che anche la sorella minore di Beatrice ha una carriera di successo nel mondo della musica.

Ludovica, infatti, nata nel 1995, è una violoncellista professionista molto apprezzata. Le due sorelle sono molto unite e si sono esibite insieme in occasione di un intervista al The Cliburn. Diversi anni fa, Ludovica si è esibita anche insieme al padre Vincenzo, al pianoforte.