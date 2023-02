Elodie su Iannone e Marracash si racconta a cuore aperto: l’artista parla anche del brano che porta a Sanremo

Elodie si è raccontata sulla sua vita personale e sentimentale. L’artista sarà tra i big in gara al prossimo Festival di Sanremo con il brano Due. Nell’intervista ha spiegato anche il significato della canzone che porterà sul palco dell’Ariston.

Elodie su Iannone e Marracash si racconta a cuore aperto

Elodie si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera: “Sono molto felice, ma la cosa più importante è che ho capito che cosa non voglio, come non voglio sentirmi”. La cantante ha anche raccontato cosa non ha funzionato con il suo ex Marracash: “Metaforicamente parlando non voglio “difendermi” a casa, quello deve essere il porto sicuro. Ci deve essere rispetto per l’identità dell’altra persona, l’amore viene da lì”. Elodie ha spiegato che “è stata una relazione complessa e questo disco mi ha aiutato a metabolizzarla e a darle il posto che merita”.

L’artista parla anche del brano che porta a Sanremo

Elodie sarà protagonista tra i big a Sanremo con il brano Due. Ecco cosa ha dichiarato a proposito della canzone: “Mi sono innamorata di questo brano al primo ascolto. Ho sentito che era una hit e io amo le hit. Ma ho avuto anche grande difficoltà nell’interpretarla. Una cosa che mi ha fatto arrabbiare con me stessa, non mi ha fatto sentire abbastanza brava». Il brano, spiega, «mi ha aiutata a raccontarmi, a raccontare una relazione che è finita male. Vista da dentro, ma anche da fuori”.

Inoltre, la cantante sarà in coppia con la giovane BigMama, che è ed è stata vittima di bodyshaming. “Siamo due donne con età diverse, modi di vivere la nostra femminilità diversi, ma la stessa faccia come il culo. Ho amato di lei che è fiera di essere come è. La bellezza è il modo in cui ti esprimi. Sul palco altre quattro donne per i cori: è un pezzo declinato al femminile, per rivendicare il ‘women empowerment’». Perché, sottolinea, donna è bello. «E se potessi, rinascerei donna. Vorrei riuscire a essere portavoce di chi mi segue”.

