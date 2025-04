Ambiente BIM, efficientamento, transizione energetica: gli interventi di Carbotermo in due scuole del Milanese

Intelligenza Artificiale e Ambiente BIM (Building Information Modeling) sono già oggi strumenti che rappresentano una preziosa opportunità per il settore edilizio. Con importanti ricadute in termini di efficientamento energetico e risparmio economico. Un esempio concreto giunge in questi giorni dagli interventi che hanno interessato il centro scolastico Parco Nord di Cinisello Balsamo e l’istituto Galvani di Milano. Entrambi curati da Carbotermo, sono stati presentati attraverso un video mostrato nel corso di due distinti eventi promossi da Città metropolitana.

Building Information Modeling e Transizione energetica: l’impegno di Città metropolitana di Milano

Martedì 15 aprile Palazzo Isimbardi ha ospitato un convegno dedicato alle linee guida dell’ente metropolitano rispetto al Building Information Modeling, ecosistema digitale in cui si crea, gestisce e condivide il modello informativo di un edificio durante tutto il suo ciclo di vita: dalla progettazione alla costruzione, fino alla manutenzione e demolizione. Un modello intelligente che contiene non solo la geometria dell’edificio, ma anche dati e informazioni utili su materiali, costi, prestazioni energetiche, tempi di costruzione, manutenzione. Da gennaio 2025 l’ambiente BIM deve essere adottato per le progettazioni di interventi di importo superiore ai 2 milioni di euro. Il 16 aprile, invece, in via Vivaio si è parlato di linee guida per la transizione energetica della Città metropolitana. Obiettivo ben incarnato dai due interventi al Parco Nord e al Galvani.

Maviglia (Città metropolitana Milano): “L’importanza dell’ambiente BIM in progettazioni complesse”

“Nell’ambito degli interventi che stiamo effettuando su tutti gli edifici scolastici di Città metropolitana, quelli al Parco Nord e al Galvani sono sicuramente i più completi – commenta Roberto Maviglia, consigliere delegato all’Edilizia scolastica di Città metropolitana -. All’istituto Parco Nord, in particolare, c’è stata anche la sostituzione dell’impianto tradizionale con un impianto a biomassa, con conseguente coibentazione dell’ambiente. Una manutenzione straordinaria di una certa complessità. Anche perchè i lavori si sono svolti a lezioni in corso. Per questo le fasi di progettazione e di realizzazione dei cantieri sono state a loro volta complesse. Ed in questo l’adozione dell’ambiente BIM si è rivelata preziosa”. Proprio di questo Maviglia e altri relatori hanno parlato nel corso dell’incontro promosso da Città metropolitana di Milano con i costruttori. Quale la risposta delle imprese? “Proprio le esperienze all’istituto Galvani e al centro scolastico Parco Nord, in partenariato pubblico-privato, hanno dimostrato la grande proattività delle imprese. L’ambiente BIM è considerato una opportunità interessante”.

Efficientamento energetico: gli interventi di Carbotermo all’istituto Galvani e al centro scolastico Parco Nord

Centro scolastico Parco Nord e istituto Galvani sono due tra i primi edifici del territorio ad aver avviato una riqualificazione energetica attraverso una progettazione interamente integrata in ambiente BIM. Gli obiettivo ambiziosi di efficientamento hanno previsto la riduzione del fabbisogno energetico di oltre il 50% del totale consumo iniziale.

Per il Galvani si è passati da 586 tep – tonnellate di petrolio equivalenti – consumati ante operam a 244 tep. Mentre per il Parco Nord da 631 a 263. Gli interventi hanno interessato tutte le aree energetiche, dalla coibentazione di pareti e coperture a tetti verdi, sostituzione di serramenti e nuovi impianti termici. In particolare, l’innovativa centrale a cippato del Parco Nord ha eliminato del tutto il consumo del gas. Entrambe le scuole sono state dotate inoltre di pannelli fotovoltaici per oltre 170 kW.

Giarda (Carbotermo): “I vantaggi dell’utilizzo della metodologia BIM”

Spiega Paolo Giarda, responsabile Relazioni Istituzionali di Carbotermo: “La progettazione è stata supportata da rilievi in campo con nuvola di punti e termocamera coinvolgendo oltre 30 tecnici e progettisti, sei diversi studi professionali e 47 imprese per l’esecuzione dei lavori. Sono stati installati sistemi di controllo della temperatura in 48 punti nel Parco Nord e 275 al Galvani, con un totale di oltre 1900 valvole termostatiche. Tutto il processo è stato gestito digitalmente, garantendo coerenza tra progetto e cantiere, controllo dei costi e qualità dell’esecuzione. Tutta la progettazione si è svolta in ambiente BIM”.

Gli investimenti? 5,2 milioni di euro per il Galvani-Russel e quasi 15 milioni per il Parco Nord. Le superfici isolate: 26mila metri quadri di copertura al Parco Nord, di cui 9200 di tetto verde e 7117 metri quadri di tetto coibentato al Galvani. E cappotti termici su quasi 7300 metri quadri complessivi.

“La progettazione con metodologia BIM ha consentito in questi casi di valutare correttamente le coperture che sono un punto fondamentale di dispersione che viene spesso sottovalutato – prosegue Giarda -. Nelle scuole i consumi elettrici per l’illuminazione interna hanno un particolare rilievo. Per questo motivo le lampade esistenti di tipo convenzionale sono state sostituite con 6383 lampade a LED. E 18 torri faro esterne al parco nord. Mentre per il Galvani Russel 1492 lampade interne. La progettazione ha impiegato un tempo rilevante e le difficolta legate al contesto 2022 – 2023 non hanno aiutato“.

Infatti, il periodo ha visto un artificiale aumento dei prezzi a causa del Superbonus e contemporaneamente la riduzione delle disponibilità di manodopera, comportando un rallentamento nell’organizzazione delle attività. Malgrado le difficoltà, i lavori hanno preso avvio e alcune parti sono già state completate nel biennio 2024-2025. Al Parco Nord la valvola del gas è stata chiusa definitivamente. Il complesso ha dato addio alle fonti fossili e i nuovi generatori alimentati a cippato a chilometro 0 hanno assicurato il riscaldamento a partire dalla stagione 2024-2025.

L’intero fabbisogno termico è ora coperto da fonti rinovabili con un risparmio annuo di oltre 213mila euro. E i risultati economici in termini consuntivi sono in linea con le aspettative. Ovvero: 270mila euro la spesa odierna per un intero anno termico con consumi post intervento e combustibile cippato. Ante intervento, con alimentazione a gas si sarebbero spesi 483mila euro. L’edificio al termine dell’intervento sarà classificato in classe APE A4, la migliore classe energetica, con una riduzione delle emissioni climalteranti del 60% e un abbattimento del particolato a livelli inferiori rispetto al precedente impianto a gas. Grazie alla progettazione in ambiente BIM l’efficienza è stata misurata, guidata e realizzata.