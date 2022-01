Chi è Alessia Quarto: da C’è Posta per Te al successo sul web

Chi è Alessia Quarto, la donna che ha ottenuto un grandissimo successo sui social e web per la sua partecipazione a C'è Posta per Te

Chi è Alessia Quarto: la donna, originaria di Boscoreale in Campania, non è un personaggio famoso ma dopo la sua apparizione al programma C’è Posta per Te ha ottenuto un incredibile successo sul web.

Chi è Alessia Quarto

Alessia Quarto è originaria di Boscoreale, nel napoletano in Campania. Non è un personaggio famoso ma la sua popolarità in questo inizio 2022 è salita alle stelle. La sua storia raccontata al programma di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, C’è Posta per Te, ha commosso gli spettatori e le sue reazioni ha fatto poi il giro del web, facendo schizzare il suo nome sui social con tantissime condivisioni ed interazioni.

Da C’è Posta per Te al successo sul web

Alessia Quarto ha trovato nello studio del programma condotto da Maria De Filippi il suo ex marito che, dopo averla tradita con una cugina, ha chiesto perdono. Nel giro di pochi giorni, infatti, il suo profilo Instagram è stato preso letteralmente d’assalto dai fan. Ad oggi conta ben 160mila follower. Le sue reazioni così come la sua storia hanno coinvolto tantissimo il web.

In un’intervista rilasciata a Gianni Simioli de La Radiazza, Alessia Quarto ha raccontato che dalla registrazione della puntata di C’è Posta per te è passato molto tempo. Che le cose oggi vanno meglio e che Giovanni non è rientrato più nella sua vita.

“Abbiamo registrato ad agosto e devo dire che le cose sono migliorare, tra me e me però. Non sono tornata con lui, la mia scelta l’ho fatta e quella rimarrà. Adesso sto meglio, in confronto ad agosto sto una favola, ma è comunque un percorso lungo, un dolore che va affrontato“.