Emma D’Aquino, chi è la conduttrice di Vittime Collaterali: vita privata, marito, figli, Alberto Matano

Chi è Emma D’Aquino, vita privata e carriera della conduttrice di Vittime Collaterali

Nata a Catania il 18 luglio 1966, Emma D’Aquino ha 56 anni ed è una nota giornalista e conduttrice televisiva. Laureata in Scienze Politiche, fa gavetta come giornalista in alcune emittenti e radio della sua città natale. Nel 1996 arriva in Rai, dove per anni lavora come inviata a Porta a porta. Durante il suo periodo nel talk show di Bruno Vespa, D’Aquino ha l’occasione di lavorare a pagine importantissime della cronaca italiana, come il Delitto di Cogne, ma anche a servizi su eventi di portata mondiale come quelli sull’attentato del 2001 alle Torri Gemelle.

Nel 2003 passa alla redazione del TG1: in questo periodo lavora a diverse trasmissioni, tra cui TV7 e Speciale TG1, e prende le redini della conduzione del telegiornale delle 13.30. Fino al 2022 è inoltre la conduttrice del TG1 serale delle 20.30. Nel corso degli anni conduce e partecipa a molti altri programmi targati Rai, sia di informazione che di intrattenimento. Tra questi ricordiamo Ribelli, Amore Criminale, Gli italiani hanno sempre ragione e anche Ballando con le stelle, come opinionista. Nel 2023 torna su Rai 1 come conduttrice del programma in seconda serata Vittime Collaterali, show di approfondimento che racconta le storie di uomini e donne le cui vite furono stravolte da eventi improvvisi.

Vita privata: marito, figli, Alberto Matano

Si sa veramente poco circa la vita privata di Emma D’Aquino. La giornalista è da sempre molto riservata e non si è mai lasciata sfuggire troppo circa la sua situazione sentimentale. Al momento non dovrebbe avere né marito, né figli. Di recente ha comunque ammesso di essere sentimentalmente impegnata con una persona di cui è molto innamorata. Non vi sono molte informazioni su questo compagno misterioso, che non sembra apparire neanche sul profilo Instagram della giornalista, dedicato perlopiù ai suoi progetti televisivi.

D’Aquino ha inoltre sempre smentito le continue voci che la vedevano fidanzata con il collega e amico Alberto Matano, spesso al suo fianco sul piccolo schermo: “Non sono fidanzata con Alberto Matano come molti pensano! Siamo stati ospiti in tv insieme e tra l’altro abbiamo diviso l’ufficio per anni, ma siamo solo amici”. Le indiscrezioni sono state poi smentite definitivamente dopo il coming out in diretta del conduttore, che ha ammesso di avere un compagno.