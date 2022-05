Elisabetta Franchi, chi è la stilista: vita privata, figli, cosa ha detto

Chi è Elisabetta Franchi, stilista e imprenditrice bolognese 53enne. Creatrice del marchio che porta il suo nome, è un’esponente di spicco del mondo della moda internazionale. Scopriamo qualche informazione in più su di lei e sulla sua vita privata.

Chi è Elisabetta Franchi, stilista e imprenditrice: vita e carriera

Nata a Bologna l’8 dicembre 1968, Elisabetta Franchi è una stilista ed imprenditrice italiana di grande successo. Quarta di cinque fratelli, cresce senza un padre e inizia a lavorare fin dall’adolescenza, prima in una bancarella di intimo al mercato e poi come commessa.

Dopo anni di sacrifici e un diploma all’Istituto Aldrovandi Rubbiani, comincia a lavorare e creare abiti per un’azienda tessile.

Nel 1996 fa il suo primo passo nella sua carriera imprenditoriale e apre un piccolo atelier. Due anni dopo, nel 1998 fonda la sua azienda, Betty Blue S.P.A., con il supporto finanziario ed emotivo del suo compagno, poi marito, l’imprenditore Sabatino Cennamo. La società lancia il suo primo marchio di abbigliamento, Celyn B, per il quale, in pochi anni, vengono aperti diversi negozi monomarca in Italia, Russia, Francia, Cina, Emirati Arabi e Marocco.

Nel 2012 il brand cambia nome e diventa Elisabetta Franchi. Oggi la stilista ha oltre 1100 negozi multimarca e 87 store monomarca in tutto il mondo. Nel 2019, ha ottenuto ricavi per 120 milioni di euro. I capi della Franchi sono richiesti e indossati da numerose celebrità internazionali come Angelina Jolie, Jennifer Lopez, Lady Gaga e Kourtney Kardashian.

Vita privata: marito, figli

Il primo marito di Elisabetta Franchi era l’imprenditore Sabatino Cennamo.

Nonostante i vent’anni di differenza, i due si amavano molto, supportandosi a vicenda nei loro progetti. Dal loro amore nasce la prima figlia della stilista, Ginevra Cennamo. La coppia resta insieme per 17 anni ma viene poi separata da una malattia, che porta via Sabatino improvvisamente nel 2008. L’imprenditrice ha parlato della morte del marito in un’intervista a Verissimo: “La malattia me l’ha portato via in sei mesi, ci eravamo sposati un anno prima e nostra figlia Ginevra aveva solo sei mesi”.

Qualche anno dopo, nel 2013, la stilista si risposa con Alan Scarpellini, suo vecchio amore adolescenziale. Con lui Franchi ha il suo secondo figlio, Leone Scarpellini.

Cosa ha detto Elisabetta Franchi, la polemica: “Assumo solo donne over 40”

Di recente, Elisabetta Franchi è finita al centro di una bufera mediatica a causa di alcune sue dichiarazioni in un’intervista a Il Foglio. La stilista ha dichiarato di non assumere donne sotto i quarant’anni: “Faccio una premessa.

Io le donne le ho messe ma sono anta, ancora ragazze ma ragazze cresciute. Se dovevano sposarsi si sono già sposate, se dovevano far figli li hanno fatti, se dovevano separarsi hanno fatto anche quello. Diciamo che io le prendo dopo i quattro giri di boa. Sono tranquille e lavorano H24. Cosa che gli uomini non hanno, perché noi donne abbiamo un dovere nel nostro DNA: i figli li facciamo noi ed il camino in casa lo accendiamo noi, è una grande responsabilità”.