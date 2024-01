Juve-Napoli, tira e molla per Samardzic: dove andrà il centrocampista serbo?

Juve-Napoli, continua il tira e molla per Lazar Samardzic. Il centrocampista serbo dell’Udinese ancora conteso tra i due club: i partenopei lo vogliono subito, i bianconeri puntano a giugno.

Juve-Napoli, è duello per Lazar Samardzic: dove giocherà il centrocampista?

È in corso un vero e proprio braccio di ferro a distanza tra la Juventus e il Napoli, che si contendono un importante obiettivo di mercato: Lazar Samardzic. Il centrocampista tedesco naturalizzato serbo è di proprietà dell’Udinese, ma è improbabile che resti in Friuli ancora per molto. Il Napoli, con Elmas già ceduto al Lipsia e Zielinski con le valigie pronte per giugno, ha disperato bisogno di un centrocampista di qualità come Samardzic e non ha intenzione di mollarlo. Con Anguissa bloccato in Coppa d’Africa, gli azzurri hanno gli uomini contati lì in mezzo e hanno per questo bisogno di un nuovo innesto già in questa sessione di mercato. Al momento, tuttavia, non sembra esserci un accordo né con l’Udinese né con l’entourage del giocatore. A mettere i bastoni tra le ruote ai partenopei è soprattutto la Juventus, che ha intenzione di bloccare il serbo per giugno. Uno scenario che non solo sarebbe gradito al giocatore, ma anche allo staff dell’Udinese che punta molto sulle qualità di Lazar per arrivare alla salvezza.

Le parole di Valter De Maggio: “Il Napoli può prenderlo, solo sondaggio dalla Juventus”

Il noto giornalista Valter De Maggio è di tutt’altro avviso, secondo quanto dichiarato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ospite di Radio Goal, il giornalista è convinto che gli azzurri abbiano tutte le carte in regola per assicurarsi le prestazioni di Samardzic: “Aurelio De Laurentiis non ha un carattere facile, stesso discorso per il padre di Samardzic. Il ragazzo vuole il Napoli ed è questa la vera notizia. Su di lui ci sono quattro squadre: lo vuole il Brighton, il Napoli e anche la Juventus. Ma i bianconeri hanno fatto solo un timido sondaggio e da quello che so io. Sembrerebbe lo possa prendere davvero il Napoli, ma all’Udinese non hanno ancora capito se lo vogliono o se il Napoli fa solo finta di trattare Samardzic”.