Rossella Izzo, chi è la nota doppiatrice: vita privata, carriera, marito, figli

Chi è Rossella Izzo, nota doppiatrice e regista e la più grande delle sorelle Izzo. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Rossella Izzo, vita privata e carriera della doppiatrice italiana

Nata a Roma il 22 aprile 1953, Rossella Izzo ha 70 anni ed è una nota doppiatrice, sceneggiatrice e regista, figlia del direttore di doppiaggio Renato Izzo. È la prima di quattro sorelle: anche Simona, Fiamma e Giuppy sono tutte quante ben affermate nel mondo del doppiaggio. Nel corso della sua lunga carriera Rossella ha dato la voce italiana a molte stelle del cinema americano, tra cui Meryl Streep, Susan Sarandon e Michelle Pfeiffer.

Negli ultimi anni si è data anche alla regia e ha seguito le orme di suo padre facendo la sua prima esperienza come direttrice di doppiaggio. Nel 2020 ha infatti gestito l’adattamento italiano della serie animata She-Ra e le principesse guerriere. Nel 2022, insieme alle sue sorelle, pubblica il libro autobiografico 4 sorelle, 8 matrimoni, 9 divorzi: “Con grande orgoglio posso annunciare che fra pochi giorni uscirà il nostro libro. Una galoppata a 4 voci nella storia della famiglia Izzo. Dedicato a nostro padre e a nostra madre”.

Vita privata: marito, figli

Rossella Izzo è stata sposata in passato con il ginecologo Vincenzo Catania. Dalla loro unione sono nati tre figli, anche loro tutti affermati nel mondo dello spettacolo. La più grande è Myriam Catania, attrice e doppiatrice ex moglie di Luca Argentero. Anche la seconda, Giulia Catania, è riuscita a ritagliarsi il suo spazio come doppiatrice. Infinte il figlio più giovane dell’ex coppia, Gianmario Catania, ha scelto di lavorare dietro le quinte, nel ruolo di tecnico degli effetti speciali.