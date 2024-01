Dean Huijsen, chi è il difensore preso dalla Roma: età, caratteristiche e carriera

Dean Huijsen è da considerarsi un nuovo difensore della Roma con il suo passaggio che sta per concretizzarsi dalla Juve. Dunque, è arrivato il nuovo difensore per Mourinho che si trova in grande emergenza.

Dean Huijsen, chi è il difensore preso dalla Roma: età

Dean Huijsen è nato ad Amsterdam nel 2005. Si tratta di un difensore centrale che utilizza bene entrambi i piedi con un altezza di 195 cm. Nonostante i suoi tanti centimetri riesce ad unire forza ed eleganza. Nel gennaio 2024 passa tra le fila della Roma, con il Frosinone beffato visto che i ciociari avevano trovato già l’accordo. Tuttavia, Mourinho e i colori giallorossi hanno fatto la differenza. Da segnalare una doppietta capolavoro contro il Foggia con un sinistro che ha lasciato gli addetti ai lavori a bocca aperta.

La carriera

Dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Malaga è arrivato in Italia alla Juventus nel 2021, dividendosi tra Primavera e Under 17. Nella stagione scorsa ha preso parte sempre con i colori bianconeri con la seconda squadra in Lega Pro, la Next Gen con 16 presenze, mettendo a segno anche un gol contro la Feralpisalò. Ha fatto anche il suo esordio in Serie A con la squadra maggiore il 22 ottobre contro il Milan a San Siro.

LEGGI ANCHE: Sturbucks, app accusata di creare dipendenza: lanciate le tazze personali