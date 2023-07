Belen Rodriguez saluta la Mediaset: “Spero sia solo un arrivederci”

Belen Rodriguez, i saluti e ringraziamenti alla Mediaset: “Spero sia solo un arrivederci”. La showgirl argentina non è nei programmi del Biscione per la prossima stagione televisiva: “In questi anni non ho mai smesso di imparare”.

Belen Rodriguez saluta e ringrazia la Mediaset: “Spero sia solo un arrivederci”

Dopo la conferma di Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per il 2023/24, anche Belen Rodriguez commenta il suo, forse momentaneo, addio alle reti del Biscione. La showgirl argentina lascia Tu si que vales e anche Le Iene, dove sarà sostituita da Veronica Gentili. Il colosso televisivo non ha nessun piano per lei nel breve periodo per cui, almeno per il momento, Belen non avrà un ruolo di punta sul piccolo schermo.

La showgirl ha annunciato il suo addio tramite una storia sul suo profilo Instagram, ringraziando la rete per le opportunità ricevute: “Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni, e per le parole che ha sempre pronunciato per me”. Messaggi di affetto anche per Maria De Filippi e Davide Parenti: “Un grazie particolare a Maria De Filippi, per tutti i consigli e per l’opportunità di esprimere me stessa. Infine grazie a Davide Parenti per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai”. Belen chiude il suo messaggio augurandosi che si tratti solo di una piccola pausa: “Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci“.

Il supporto del web e i commenti su Instagram

Negli ultimi giorni molti dei suoi fan più sfegatati hanno espresso il loro supporto, scagliandosi contro Mediaset e contro Pier Silvio Berlusconi: “Ma cosa sta combinando?! Eri uno dei volti di Mediaset!”. La showgirl ha risposto a molti di questi commenti, specificando di essersene andata di sua volontà: “Io me ne sono andata!”. Secondo diverse voci, infatti, Belen avrebbe deciso di prendersi del tempo sia per dedicarsi alle sue aziende e attività che per avere l’opportunità di essere una mamma più presente per la piccola Luna Marì.