Eliana Michelazzo, chi è l’ex agente di Pamela Prati: carriera, vita privata, Mark Caltagirone

Chi è Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati. La manager è finita al centro di una bufera mediatica dopo l’esplosione del caso Mark Caltagirone. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Eliana Michelazzo, carriera e vita privata dell’ex agente di Pamela Prati

Nata a Roma il 16 luglio 1979, Eliana Michelazzo ha 43 anni ed è una nota agente di VIP e imprenditrice. La sua è un’infanzia molto difficile, che la porta a cominciare a lavorare a soli 15 anni, come estetista.

Si fa poi strada nel mondo dello spettacolo grazie ad Uomini e Donne. Eliana si fa conoscere inizialmente come corteggiatrice nel dating show presentato da Maria De Filippi. In seguito mette in piedi una proficua carriera come manager dei famosi presso l’agenzia Alcos Management. Tale ruolo le vale anche un posto da ospite fissa nel salotto di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Ha una pagina Instagram privata che conta oltre 600mila follower.

Mark Caltagirone, la rabbia verso la Prati: “Sono stanca, non ti ho denunciato perché sono rispettosa”

La carriera della Michelazzo è stata travolta negli ultimi anni dallo scandalo legato finto compagno della sua assistita Pamela Prati, il fantomatico Mark Caltagirone. Nel 2018 la showgirl aveva dichiarato di essere in procinto di sposare quest’uomo misterioso, un presunto imprenditore romano con il quale sosteneva di frequentarsi da tempo. In seguito la verità viene a galla: Caltagirone non esiste, la relazione e il futuro matrimonio sono solo invenzioni per attirare attenzioni mediatiche sulla showgirl.

Fu coinvolto nelle macchinazioni anche un bambino, incaricato di interpretare Sebastian il figlio malato di Caltagirone.

Pamela Prati ha provato a scaricare tutta la responsabilità dell’accaduto sulle sue agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, sostenendo di essere stata “plagiata” dalle due. Un’accusa che ha fatto arrabbiare non poco la manager, che ha risposto con una storia Instagram carica di risentimento: “Non dico nulla però, buttare mer*a su di me no.

Non ti ho denunciata perché sono rispettosa. Però sono stanca, io sono io! Punto. Dimenticavo, esci quella che sei, che lì dentro non sei tu. Ciao”.

Vita privata: marito, figli, Simone Coppi

Eliana Michelazzo non è sposata e non ha figli, ma la sua vita sentimentale è finita sulle prime pagine dei giornali di gossip per altri motivi. L’agente è stata infatti coinvolta in un altro scandalo che stavolta la coinvolge direttamente. L’ex corteggiatrice, recidiva, si sarebbe inventata un matrimonio con un altro gentiluomo inesistente, tale Simone Coppi.

Dopo anni di accenni vaghi alla relazione con questo suo spasimante, nel 2019 esce fuori la verità. I due hanno avuto un rapporto solo virtuale, tramite un falso profilo Facebook con la quale Eliana avrebbe interagito per dieci anni. Eliana ha accusato la collega Pamela Perricciolo di aver creato e gestito il profilo per danneggiarla. Le foto dell’account del presunto Coppi appartenevano in realtà al modello svizzero Stephan Weiler.