Chi era Manuel Vallicella, ex tronista di Uomini e donne che si è tolto la vita

Manuel Vallicella, ex tronista di Uomini e Donne, è venuto a mancare all’età di 35 anni dopo che si è tolto la vita.

A darne notizia al sito Biccy è stato l’amico Enrico Ciriaci, deejay e tatuatore, notizia poi anche confermata dall’influencer Amedeo Venza.

Chi era Manuel Vallicella

Manuel Vallicella, nato il 9 gennaio 1987, è stato uno dei protagonisti di Uomini e Donne negli ultimi anni. A soli 35 anni si è tolto la vita, e i motivi del tragico gesto sono ancora ignoti.

Al pubblico televisivo è noto in quanto, durante il trono di Ludovica Valli, si era distinto come corteggiatore per sensibilità ed educazione, ma che però alla fine non lo aveva scelto. Dopo questa sua esperienza da corteggiatore, chiamato da Maria De Filippi, è stato scelto per un’esperienza da tronista di Uomini . Il suo periodo da tronista, però, è durato poco. Dopo qualche settimana ha lasciato il programma, dimostrando di essere a disagio sotto i riflettori.

Il suo sogno nel cassetto era fare il tatuatore.

La perdita della madre nel 2019

Nel 2019 Manuel ha perso sua madre per una grave malattia. L’ex tronista era molto legato a lei e la sua morte lo aveva particolarmente colpito.