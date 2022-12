Chi era Angelo Badalamenti, causa morte del compositore di Twin Peaks

Chi era Angelo Badalamenti, causa morte del compositore americano. Il noto pianista si è spento all’età di 85 anni. Aveva composto le colonne sonore di moltissimi film e serie tv di culto. In carriera collabora spesso con David Lynch, per il quale scrive i temi di Twin Peaks e Mulholland Drive.

Il compositore americano Angelo Badalamenti è morto nella notte tra il 12 e il 13 dicembre 2022 all’età di 85 anni.

La notizia arriva dall’Hollywood Reporter, secondo il quale il pianista si è spento nella sua casa a Lincoln Park, in New Jersey. Non è ancora chiara l’effettiva causa della sua morte: la famiglia di Badalamenti ha chiesto il massimo riserbo sul suo decesso. Secondo alcune voci di corridoio il compositore soffriva da tempo di una grave malattia: una delle ipotesi è quella di un cancro molto aggressivo. Tali voci non sono mai state confermate.

Resta quindi probabile che il compositore sia scomparso anche solo a causa della sua età avanzata.

Tanti gli omaggi e messaggi di commiato da parte di amici, parenti e colleghi. In particolare il regista David Lynch, amico fraterno di Badalamenti che fu autore delle colonne sonore di molti suoi lavori: “Oggi niente musica…Oh, Angelo. Riposa in pace”. Lo ricorda anche sua nipote Frances, che ha commemorato i migliori momenti della carriera di Angelo in un comunicato all’ANSA.

Carriera e vita privata: colonne sonore, moglie, figlia

Nato a New York il 22 marzo 1937 in una famiglia di origini siciliane, Angelo Badalamenti cresce a Brooklyn ed è fin da piccolo un grande appassionato di musica.

Si avvicina al pianoforte all’età di 8 anni ed impara a suonare anche il corno francese. Completa la sua istruzione musicale nel 1958, con una laurea alla Manhattan School of Music, istituto in cui conseguirà anche un master. Si fa conoscere come compositore grazie al suo stile cupo e profondo, perfetto per ambientazioni thriller e horror. È conosciuto soprattutto per la sua proficua collaborazione con il regista David Lynch, per il quale scrive alcuni dei suoi temi musicali più celebri.

Tra questi spiccano la colonna sonora della serie cult Twin Peaks, e dei film di Lynch Velluto Blu, Cuore Selvaggio, Strade perdute e Mulholland Drive.

Nel corso della sua carriera scrive inoltre i temi musicali per A Nightmare on Elm Street 3, I duri non ballano, La città perduta, Holy Smoke – Fuoco sacro, Secretary e Il prescelto.

È autore inoltre di alcuni brani della colonna sonora per l’avventura grafica thriller Fahrenheit. Il suo immenso lavoro da compositore gli vale in carriera un Grammy e un Emmy Award per il tema di Twin Peaks e diverse candidature nel corso degli anni. Angelo Badalamenti era sposato dal 1968 con la sua compagna di vita, Lonny, dalla quale ha avuto una figlia.