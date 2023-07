Partita del cuore per la Romagna: tutti i vip in campo per beneficienza

Una partita del cuore per la Romagna per aiutare gli emiliani e i romagnoli colpiti dall'alluvione di maggio: tutti i vip in campo

Una partita del cuore per aiutare gli emiliani e i romagnoli colpiti dall’alluvione di maggio. Su Italia 1, giovedì 20 luglio, andrà in onda in prima serata una bella iniziativa solidale.

Giovedì 20 luglio va in onda su Italia 1 “La Partita del Cuore per la Romagna” a sostegno della raccolta fondi Mediafriends per aiutare le persone più fragili gravemente colpite dall’alluvione di maggio. Dopo l’iniziativa di alcuni cantanti di raccogliere fondi tramite concerti solidali, è ora la volta della partita del cuore.

Sfidanti della partita del cuore per la Romagna

In diretta dallo stadio Romeo Neri di Rimini, si sfideranno a scopo benefico saranno la Nazionale Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri e il Golden Team per la Romagna, allenata dal grande Arrigo Sacchi. L’evento, condotto da Veronica Ruggeri.

Il Golden Team

Tra i giocatori del Golden Team per la Romagna troviamo Max Angioni, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Roberto Lipari, Dj Ringo, Andrea Pisani, Francesco Oppini, Nicolò De Devitiis, Pierpaolo Pretelli Filippo Roma, Marco Bazzoni, Antonio Casanova, Andrea Agresti, Alessandro Coli, Vincenzo Maenza, Riccardo Trevisani e Massimo Callegari.

La nazionale cantanti

Per quanto invece riguarda la Nazionale Cantanti, sotto la guida del mister Sebastiano Rossi, e del direttore tecnico Sandro Giacobbe, vi saranno Enrico Ruggeri, Paolo Vallesi e Bugo, Moreno, Ubaldo Pantani, LDA, Cricca, Leo Gassman, Il Tre, Ludwig, Piero Barone, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble, Benji, Boro Boro, Crytical, Dani Faiv, Deddy, Gianmaria, Il Biondo, Niveo, Oskar degli Statuto, Rhove, Sergej, Shade, Piccolo G, Virginio e Tommy Cassissa.

Come ambassador della Nazionale Cantanti in prima linea c’è il campione di motociclismo Enea Bastianini.