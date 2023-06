India, incidente tra treni: un tragedia con quasi 300 morti e oltre 900 feriti

India, incidente tra treni ha causato un terribile bilancio tra morti e feriti. Da questa notte sono ancora in corso i soccorsi.

India, incidente tra treni: nelle scorse ore una vicenda terribile ha causato un bilancio catastrofico con centinaio di morti e quasi mille feriti. I numeri sono in continuo aggiornamento con i soccorsi che da ore stanno lavorando.

India, incidente tra treni

Tragedia ferroviaria in India: incidente tra più convogli ha portato conseguenze terribili. “Un treno proveniente da Yeswanthpur e diretto a Howrah si è schiantato contro quei vagoni provocando il deragliamento delle sue 3-4 carrozze“, ha detto il portavoce delle Ferrovie Amitabh Sharma. Nel disastro sarebbe coinvolto anche un secondo treno passeggeri, ma la dinamica degli eventi non è ancora chiara. “Non siamo ancora in grado di stabilire cosa sia successo, diverse squadre sono sul posto e tutti sono impegnati nelle operazioni di soccorso”, ha detto un funzionario di polizia. L’incidente si è verificato verso le ore 19 del 2 giugno. Nelle prime ore di soccorso, sono arrivate sul posto 115 ambulanze, secondo quanto riporta la Cnn.

Una tragedia con quasi 300 morti e oltre 900 feriti

Il bilancio, in continuo aggiornamento, è davvero terrificante: si registrano circa 300 morti ed oltre 900 feriti nell’incidente. Sul posto ci sono circa 2.000 soccorritori che lavorano per cercare di estrarre le persone dalle lamiere. “La nostra priorità assoluta ora è salvare i passeggeri e fornire assistenza sanitaria ai feriti“, ha spiegato il segretario generale dello Stato dell’Orissa Pradeep Jena mentre il ministro delle Ferrovie Vaishnaw ha detto che “sono state mobilitate squadre di soccorso da Bhubaneswar, Kolkata, l’unità nazionale di pronto intervento e anche l’aviazione. Ci sarà tutto il personale necessario per le operazioni di soccorso”, ha twittato.