Conference League 2023, finale: Fiorentina-West Ham

La stagione calcistica 2022/23 è stata molto soddisfacente per le squadre italiane, non tutte chiaramente. A poter sorridere senza dubbio la Fiorentina, che affronterà il West Ham nella finale di Conference League.

Chi vincerà si aggiudicherà un posto nella prossima edizione di Europa League.

Finale Conference League: Fiorentina contro West Ham

Se l’anno scorso la Roma vinse la prima edizione della terza coppa europea per importanza (battendo il Feyenoord), questa volta è il turno della Fiorentina. Ma a cambiare sono le forze in campo. La Viola non ha la stessa rosa della Roma e il West Ham non è allo stesso livello del Feyenoord. In più si hanno delle mentalità completamente diverse.

Il sogno dei toscani potrebbe infrangersi contro la realtà inglese, che a sua volta ha bisogno di sistemare una stagione a dir poco deludente. Entrambe, vincendo, si qualificherebbero automaticamente per la prossima Europa League, unica soluzione per giocarsi una competizione europea, essendosi piazzate male nelle rispettive classifiche.

I ragazzi di Vincenzo Italiano hanno già dovuto rinunciare alla Coppa Italia (persa in finale contro l’Inter), vorrebbero almeno “accontentarsi” di questa coppa, che darebbe prestigio e slancio al club. Dello stesso avviso il club guidato da David Moyes, 14esimo in Premier e con soltanto la Conference a raddrizzare delle prestazion al di sotto delle aspettative.

Un autentico dentro/fuori, che potrebbe rivelarsi sorprendente.

Dove e quando si gioca

Atto conclusivo, 90 minuti più eventuali extra. Fiorentina contro West Ham, due squadre che di finali non ne hanno masticate molte. Per questo potrebbe essere una sfida apertissima.

Si gioca Mercoledì 7 Giugno alle ore 21:00, teatro dell’incontro Eden Arena di Praga, in Repubblica Ceca. La partita sarà visbile attraverso i seguenti canali: Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; poi Now, Tv8 e DAZN (per i soli abbonati).

Poche ore per scoprire chi la spunterà: la Fiorentina per mantenere il trofeo in Italia, il West Ham per dare lustro ai club inglesi.