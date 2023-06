Antonio Ornano, chi è il comico spezzino: Zelig, vita privata, moglie, figli

Chi è Antonio Ornano, comico spezzino divenuto famoso grazie a Zelig. Il cabarettista si è fatto conoscere dal pubblico italiano con personaggi come il Professor Ornano e l’Avvocato Arnoldi. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Antonio Ornano, vita privata e carriera del noto comico

Nato a La Spezia il 9 settembre 1972, Antonio Ornano ha 50 anni ed è un noto comico e cabarettista che ha trovato la fama nazionale grazie alla sua partecipazione a Zelig. Laureato in Giurisprudenza, si è poi lasciato alle spalle la carriera giuridica per lanciarsi nella recitazione e nella comicità. Fa le sue prime esperienze dirigendo alcuni cortometraggi per poi cominciare a farsi le ossa in una compagnia teatrale. Nei suoi primi anni come attore recita persino una piccola parte nella soap opera Beautiful.

Matura come comico frequentando il laboratorio Zelig di Genova, esperienza che lo aiuta a creare alcuni dei suoi personaggi più famosi e divertenti, come il Professor Ornano e l’Avvocato Arnoldi. Dopo gli esordi in tv tra Comedy Central, MTV e Rai 2, Ornano entra nel cast di Colorado nella stagione 2017-18, per poi affermarsi definitivamente prima sul palco di Zelig Off e poi nel cast fisso di Zelig. Nel 2022 è uno dei professori di comicità in Stand Up! – Comici in prova, in cui Ornano prova ad insegnare le basi della stand up comedy a un gruppo di celebrità di altri settori dello spettacolo.

Vita privata: moglie, figli

Antonio Ornano è sposato da oltre vent’anni con una donna la cui identità non è nota al pubblico. La coppia sta crescendo due figli di cui una, Maria, adottata dall’Etiopia. Il comico è un padre affettuoso e fierissimo dei suoi figli, spesso protagonisti di video e foto sul suo profilo Instagram, ad oggi seguito da oltre 86mila persone.