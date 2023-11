Massimo Ranieri a Piacenza: scaletta delle canzoni, biglietti del concerto e tour

Massimo Ranieri a Piacenza si esibisce in concerto nella serata di giovedì 23 novembre 2023 in occasione del suo tour nei teatri.

Massimo Ranieri a Piacenza: scaletta delle canzoni

Massimo Ranieri si esibisce in concerto nella serata di giovedì 23 novembre 2023 al Teatro Politeama di Piacenza con il suo tour Tutti i sogni ancora in volo. Dopo lo show portato in televisione, che è stato un vero successo, l’artista torna con i suoi live nei teatri in giro per l’Italia. Ecco di seguito la scaletta delle canzoni:

Vent’anni Mia ragione Lasciami dove ti pare Mi troverai Resta cu’mme Tutte le mie leggerezze Dopo il deserto Se bruciasse la città La vestaglia Quella porta Pigliate ‘na pastiglia Lettera di là dal mare Asini Rose rosse Questo sono io Di me di te Tu vuo’ fa l’americano Perdere l’amore Quando l’amore diventa poesia Erba di casa mia

I biglietti del concerto e tour 2023

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Inoltre, di seguito alcune delle date e tappe del tour 2023 mentre sul sito dell’artista tutte le info complete sui concerti nei prossimi mesi.