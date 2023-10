Fondi per la sanità in manovra: le opposizioni contro il Governo

Giorgia Meloni e il suo Governo stanno preparando la manovra di bilancio e cresce lo scontro sui fondi per la sanità in manovra

Giorgia Meloni e il suo Governo stanno preparando la manovra di bilancio e cresce lo scontro sui fondi per la sanità in manovra. L’opposizione, infatti, ha criticato la premier per gli scarsi fondi destinati alla sanità pubblica.

A tal proposito, sui fondi per la sanità, Giorgia Meloni ha risposto alle critiche dicendo che “è molto importante come vengono usati i soldi, non solo quanti se ne mettono effettivamente in manovra”.

Fondi per la sanità in manovra, le critiche di Schlein

Tra le principali critiche rivolte al governo c’è quella della segretaria del Pd, che ha accusato la premier di fare il gioco delle tre carte. Le priorità per il Pd sono, ha fatto sapere Schlein, in primo luogo “la battaglia per la Sanità pubblica e la sanità territoriale, che questo governo sta tagliando. Ci batteremo perché ci siano più risorse, specie sulle liste di attesa. Stiamo dialogando con le altre forze di opposizione. Quando si disinveste sulla Sanità pubblica, chi ha i soldi si cura, chi non li ha no”.

Giuseppe Conte (M5s): “Da Meloni schiaffo a Medici e infermieri”

Anche il leader del m5s Giuseppe Conte ha criticato le mosse del Governo sulla sanità. “Circa 4 milioni di italiani rinunciano a curarsi, medici e personale sanitario sono allo stremo e malpagati. Eppure Giorgia Meloni dice candidamente che è “miope” concentrare l’attenzione sulle risorse investite in Sanità. Io credo che sia invece miope trascurare i problemi che affliggono i cittadini. Auguro a Giorgia Meloni di non trovarsi mai nella condizione in cui mi sono trovato io da Presidente del Consiglio quando è scoppiata l’emergenza Covid. Abbiamo dovuto affrontare il momento più difficile con personale e terapie intensive carenti a causa di anni e anni di tagli firmati sia dal centrodestra che dal centrosinistra”.

Calenda propone una “proposta comune delle opposizioni” sulla sanità

Per Carlo Calenda, su questo tema, “C’è spazio per proposta comune delle opposizioni: abbiamo fatto un piano, lo abbiamo condiviso con il Pd, lo abbiamo mandato a Meloni, poi il Pd è sparito. Ieri ho sentito Schlein, le ho detto “c’è la legge di bilancio, scriviamo una proposta comune delle opposizioni”.