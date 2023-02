PA digitale: il Comune di Cagliari si affida a Salesforce per le relazioni con i cittadini

Salesforce, azienda leader mondiale nel CRM, firma la piattaforma integrata di Citizen Relationship Management del Comune di Cagliari.

L’adozione del nuovo CRM, integrato nell’Area Personale del cittadino sul portale istituzionale, consente al Comune di semplificare le interazioni tra cittadini e pubblica amministrazione in logica digitale e omnicanale. Il tutto ottimizzando il lavoro del Contact Center e degli operatori localizzati su tutto il territorio.

Un progetto realizzato da Almaviva insieme a Salesforce

Il progetto realizzato da Almaviva ha visto la realizzazione di una nuova piattaforma attraverso la quale i cittadini possono ora contattare il Comune tramite uno qualsiasi dei canali a loro disposizione: WhatsApp, e-mail, telefono, sito web, call center o URP fisico. Possono inoltre ricevere un servizio di assistenza più rapido grazie a una visione unica del proprio profilo dell’utente.

Grazie alla piattaforma, i cittadini possono monitorare lo stato delle attività richieste e ricevere comunicazioni rilevanti nel momento giusto e tramite il proprio canale preferito, venendo così aiutati ad esempio nel ricordare le scadenze importanti o usufruire di un servizio pubblico di loro potenziale interesse di cui non erano ancora a conoscenza.

Nel portale istituzionale è stato introdotto inoltre Efis, il nuovo assistente virtuale dei cagliaritani. Questo chatbot consente un’interazione diretta e immediata con l’Amministrazione.

Guarracino (Comune Cagliari): “Vogliamo far evolvere il rapporto con i cittadini grazie alle nuove tecnologie”

Alessandro Guarracino, assessore all’Innovazione Tecnologica: “Con questo progetto vogliamo far evolvere il rapporto con i cittadini semplificando l’interazione con l’amministrazione, sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie. L’utilizzo di un assistente virtuale consentirà di allargare la platea degli utenti che utilizzerà i nuovi strumenti, all’interno di una strategia più vasta che contempla anche una continua attività di formazione degli utilizzatori, tesa a ridurre il digital divide”.

Capitanio (Salesforce): “Orgogliosi di affiancare il Comune in questo percorso di digitalizzazione”

“La Pubblica Amministrazione è un’area di grande attenzione per Salesforce. Siamo onorati di poter affiancare il Comune di Cagliari in questo percorso di digitalizzazione. Siamo certi che questo percorso sia destinato a evolvere ulteriormente per un continuo miglioramento dell’esperienza dei cittadini e dello standard dei servizi offerti”. Così afferma Ezechiele Capitanio, Regional Vice President per la Pubblica Amministrazione Locale in Salesforce. “Le soluzioni Salesforce consentono al personale dell’amministrazione di avere una vista a 360° dei cittadini. Permettono inoltre di fruire di percorsi guidati per la risoluzione delle diverse richieste. I cittadini per contro possono interagire con l’Amministrazione in modo più diretto e ricevere comunicazioni rilevanti nel momento giusto e sul loro canale preferito”.