In provincia di Nuoro si è verificata una tragedia sulla statale 129 bis. Un ragazzo di 34 anni, infatti, è stato vittima di un tragico incidente nelle vicinanze di Sindia.

Nuoro, muore in moto ragazzo di 34 anni

Tragedia sulla statale 129 bis, in provincia di Nuoro in Sardegna. Un ragazzo di 34 anni, infatti, è rimasto vittima mentre era in moto a seguito di uno scontro contro un fuoristrada. Nato a Ghilarza e residente ad Ardauli, l’uomo era appunto in sella alla sua moto e stava percorrendo il rettilineo vicino a Sindia, sulla strada statale 129 bis, Macomer e Bosa. Forse l’alta velocità, forse un sorpasso azzardato, ha causato lo schianto, e i soccorsi sono stati inutili.

Orario e dinamica