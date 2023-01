Lucarelli parla della crisi tra Victoria e Damiano: la giornalista contro i Maneskin

Lucarelli ha attaccato il gruppo dei Maneskin e l’ha fatto anche pesantemente. Inoltre, la giornalista ha anche rivelato una possibile crisi tra Damiano e Victoria. Parole forti quelle della giornalista che come a solito non le manda a dire.

Lucarelli parla della crisi tra Victoria e Damiano

Selvaggia Lucarelli ha parlato nelle scorse ore di una possibile crisi tra due componenti del gruppo musicale dei Maneskin: Damiano e Victoria. “Tutti vorremmo sapere cosa c’è che non va tra lei e Damiano. Già, perché per quanto la band e il management facciano il possibile per farci credere che siano affiatati, le voci di un rapporto scricchiolante tra Victoria e Damiano si rincorrono da un pezzo. L’assenza di lei al compleanno di lui dà concretezza all’indiscrezione. Si parla di scarso feeling tra Victoria e Giorgia Solei, la fidanzata di Damiano. Indiscrezione presente in molti articoli mai smentiti. Esistono foto di Berlusconi in compagnai di qualche comunista, ma non ci sono scatti di Victoria con Giorgia Soleri“.

Possibile crisi dei Maneskin

Inoltre la giornalista nel podcast ‘Sottosopra’ ha attaccato il gruppo dei Maneskin: “Ma cosa è rimasto di sincero nei Maneskin? La sensazione è che siano cresciuti troppo in fretta. Una crescita così veloce come quella delle oche destinate al foie grois. Non più liberi di mangiare quello che vogliono, ma ingozzati in modo artificiale dal sistema per finire sulle nostre tavole. Nel 2021 dopo la vittoria all’Eurovision – che è quella che ha cambiato il loro destino – hanno abbandonato la loro manager storica. Era iniziato il progetto fois grois, prendersi tutto il Coachella, Jimmy Fallon, gli awards americani, il tour mondiale, le cover, il Circo Massimo, tutto meraviglioso, ma piano, piano tutto questo cibo ingozzato ha iniziato a stomacare più chi guarda, che loro stessi. Io che li amavo, così come tante persone che conosco che li apprezzavano ci siamo ritrovati concordi nel dire ‘fermatevi un attimo, respirate e pensate più alla musica che agli outfit, che se farete questo tornerete più belli di prima’. E invece no, l’asticella del troppo si è alzata sempre di più. Le lingue, le foto svestiti, gli uomini con l’eyeliner sbavato, le chitarre spaccate, i baci fluidi, tutto già visto. Roba che nell’enciclopedia del rock è a pagina 1. Tutto accompagnato da interviste noiosissime ‘non beviamo, non ci droghiamo, Putin vai a quel paese’ e canzoni zuccherose. Perché loro sono trasgressivi, ma devono piacere anche a mamma. Non a caso uno dei loro fanclub più attivi è Mammeskin. Il passaggio da rocker provocatori a manichini viventi è dietro l’angolo”.