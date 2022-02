Chi è Alessandro Borghese, celebre chef della tv: moglie, figli, madre

Chi è Alessandro Borghese? Il celebre cuoco 45enne, dopo anni di carriera nelle cucine di tutto il mondo, ha trovato il successo televisivo conducendo il programma 4 Ristoranti. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata. Chi è sua moglie? Ha figli? Di chi è figlio?

Chi è Alessandro Borghese, vita privata e carriera del famoso cuoco tv

Alessandro Borghese è un famosissimo cuoco televisivo. Ha conquistato il pubblico italiano con la sua energia e la sua simpatia, conducendo programmi di successo come Cuochi d’Italia e 4 ristoranti.

Nato a San Francisco il 19 Novembre 1976, si diploma in un’istituzione privata internazionale, l’American Overseas School of Rome. Subito dopo comincia a lavorare sulle navi da crociera, imbarcandosi come cuoco per tre anni. Fa esperienza girovagando per le cucine di tutto il mondo, tra Londra, San Francisco e Parigi. Rientra in Italia giusto il tempo di completare un corso da sommelier, poi torna in viaggio, alla volta di New York. Qualche anno dopo è di nuovo nel bel paese, dove lavora in diversi ristoranti a Milano e a Roma.

Fa il suo esordio in televisione nel 2005, su Real Time, conducendo il reality culinario Cortesie per gli ospiti, facendosi già apprezzare dagli spettatori per la sua grande spontaneità. Negli anni successivi viene messo alla guida di tanti programmi tv a tema culinario, tra cui Cuochi e fiamme, Cuochi d’Italia, Fuori menu e La notte degli chef. Questa popolarità gli vale anche un piccolo cameo in un episodio di Camera Café, sitcom cult con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Dal 2014 al 2016 è ingaggiato da Sky come uno dei giudici dell’edizione italiana di Junior Masterchef. In quegli anni ha inizio il suo programma più apprezzato, la disfida tra ristoratori di 4 Ristoranti. Nel 2017, forte dei tanti anni d’esperienza e della fama televisiva acquisita, apre finalmente un ristorante tutto suo a Milano, Alessandro Borghese — Il lusso della semplicità. Negli ultimi anni, Borghese continua a presentare 4 Ristoranti, alla sua settima edizione, e conduce su TV8 il nuovo cooking show Piatto ricco.

Affianca inoltre Mara Maionchi e Frank Matano tra i giudici del talent show a squadre Game of Talents. Ha un profilo instagram con quasi due milioni di follower e un sito ufficiale dedicato alle sue attività.

Vita privata: moglie, figli, madre

Alessandro Borghese è sposato dal 2009 con Wilma Oliverio. “Io avevo 32 anni.” -racconta il cuoco- “Lei lavorava in un’azienda che cercava un giovane chef per lanciare un videogioco sulla cucina.

Mi chiamò questa signorina Wilma. Dopo sei mesi ci siamo sposati. Fu colpo di fulmine. Lei era già fidanzata, si doveva sposare. Ho fatto un furto”. La coppia ha avuto due figlie, Alexandra e Arizona. Nel 2019 Borghese ha però scoperto di essere stato già papà a sua insaputa: “Prima di sposarmi non ero mai stato fidanzato e diciamo che ero un po’…sportivo. Da poco ho scoperto di avere un altro figlio nato nel 2006.

Me ne occupo dal punto di vista legale. Non l’ho mai visto, non ho una sua foto. Mi piacerebbe incontrarlo prima o poi, se me lo permetteranno”.

Borghese è figlio di una coppia alquanto famosa: suo padre è l’imprenditore napoletano Luigi Borghese e sua madre è l’attrice anni ’70 Barbara Bouchet. “Ho chiesto ad Alessandro che cosa gli piacesse fare” -raccontò l’attrice- “E lui ha sempre risposto “boh” e per questo l’ho mandato via di casa.

In Germania e negli Stati Uniti non esiste che un figlio non sappia che cosa fare e per questo l’ho mandato via di casa. Alla fine, però, è andata bene…molto bene”.