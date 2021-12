Chris Noth “Mr Big” accusato di stupro da due donne. E Sarah Jessica Parker…

Chris Noth, l'attore che ha interpretato Mr. Big in Sex and The City è stato accusato di aver stuprato due donne: la reazione delle colleghe.

Chris Noth, l’attore di 67 anni che ha interpretato “Mr. Big” nella celebre serie Sex and the City, ha ricevuto le accuse di stupro da parte di due donne. Ecco come ha risposto l’ex fidanzato di Carrie, e come hanno commentato Sarah Jessica Parker e le altre colleghe della fiction.

Chris Noth accusato di stupro: cosa è successo

Chris Noth è stato accusato di aver violentato due donne tra il 2004 e il 2015, quando entrambe avevano circa vent’anni. L’attore ha immediatamente negato tutto e in una dichiarazione inviata all’Hollywood Reporter ha affermato risolutamente: “Questa è una linea che non ho superato. Gli incontri sono stati consensuali. Non so perché queste accuse escano adesso, ma una cosa è certa: non ho aggredito queste donne“.

Tuttavia l’attore è stato licenziato con effetto immediato dallo show della Cbs “The Equalizer”, al quale stava lavorando. In particolare, aveva il ruolo di un ex direttore della Cia amico della protagonista Robyn McCall, interpretata da Queen Latifah. La casa di produzione ha reso noto che l’attore comparirà in un solo episodio nel 2022, già girato, e in quelli di archivio.

La reazione delle colleghe di Sex and the City

Intanto, anche le colleghe di Chris Noth, che per tanti anni hanno condiviso con lui il set della celebre serie, hanno espresso un parere sulla vicenda. “Sosteniamo le donne che si sono fatte avanti e hanno condiviso le loro esperienze dolorose…. Siamo profondamente rattristate di venire a conoscenza delle accuse mosse contro Chris Noth. Sappiamo che farsi avanti deve essere stata una cosa molto difficile da fare ed elogiamo le donne che hanno avuto il coraggio di farlo per questo“, hanno scritto sui social Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) e Kristin Davis (Charlotte).

Proprio insieme a loro, Noth era tornato a recitare nel primo episodio del reboot “And Just Like That…”. L’attore di 67 anni nel sequel della popolare serie anni ’90 aveva ripreso il ruolo di Mr. Big, salvo poi lasciarci le penne per un infarto letale seguito a una intensa sudata sulla bicicletta da spinning Peloton.