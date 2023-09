Alessia Cacciotti Navarro, chi è la moglie di Pino Insegno: vita privata, carriera, figli

Chi è Alessia Cacciotti Navarro, moglie di Pino Insegno. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla consorte del noto conduttore e doppiatore ex Premiata Ditta. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Alessia Cacciotti Navarro, moglie di Pino Insegno: vita privata, carriera

Nata a Cori, in provincia di Latina, nel 1979, Alessia Cacciotti Navarro ha 44 anni ed è la moglie di Pino Insegno. Seconda consorte dell’amato conduttore e doppiatore italiano, in passato legato alla showgirl Roberta Lanfranchi, Navarro lavora come attrice e doppiatrice ed ha vent’anni in meno rispetto al suo compagno. Ha studiato a Roma, all’Università La Sapienza, specializzandosi in Antropologia Culturale, per poi lanciarsi nel mondo dello spettacolo formandosi all’Accademia del Cinema di Roma e all’Università Scuola di Tecniche dello spettacolo. “Ho sempre avuto la passione per la recitazione fin da bambina.” -ha spiegato Alessia in un’intervista concessa a Sakania Network– “Fin da piccola, infatti, mi sono sempre cimentata con la recitazione e con i teatrini. Crescendo, ho maturato questa scelta e dopo un percorso di studio e di formazione ed ho cominciato a lavorare su dei palchi veri e propri. Ho iniziato facendo gavetta fino ad approdare a teatri meravigliosi. Proprio tramite il teatro, ho conosciuto Pino e da lì le nostre strade si sono unite”.

Vita privata, il rapporto con il conduttore e i figli

Alessia Cacciotti Navarro e Pino Insegno si incrociano per la prima volta sul set di Un marito per due. Tra i due scatta subito una scintilla e qualche anno dopo, nel 2012, decidono di convolare a nozze. Dal loro amore nascono due figli, Alessandro nel 2014 e Valerio nel 2019. “Siamo una coppia normale come tutte le altre coppie, con alti e bassi.” -ha spiegato Navarro in una recente intervista- “Il nostro è un amore coronato anche dai nostri due figli. Dal punto di vista umano, gli do un 9 perché c’è sempre da migliorare”. Anche Insegno ha svelato qualche dettaglio del suo rapporto con sua moglie: “Io e lei siamo all’opposto su tutto. Lei è della Roma, è un segno d’Aria, navigatrice, laureata in Antropologia. Mi ha insegnato a educare i miei figli, anche i primi due che sono cresciuti con noi. È anche una splendida attrice e una splendida mamma”. I due appaiono spesso insieme sul profilo Instagram di Navarro, ad oggi seguito da oltre 3mila persone.