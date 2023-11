Chiara Tortorella, chi è la speaker radiofonica di R101: vita privata, carriera, compagno

Chi è Chiara Tortorella, conduttrice e speaker radiofonica di R101. Lanciata in tv da Top of the Pops, si è costruita una carriera di successo in radio. Cosa sappiamo esattamente sul suo conto?

Nata a Milano il 26 settembre 1982, Chiara Tortorella ha 41 anni ed è una nota conduttrice e speaker radiofonica. Figlia del noto conduttore Cino Tortorella, iconico volto dello Zecchino d’Oro, Chiara ha due fratelli ed una sorella: Davide, Guido e Lucia. Sua madre era invece Maria Cristina Misciano, figlia del celebre tenore Alvinio Misciano. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo avviene quando ha solo dieci anni, come baby-valletta del 35esimo Zecchino d’Oro. In seguito, all’età di 15 anni, fa le sue prime esperienze da modella lavorando ad importanti campagne pubblicitarie.

Dopo alcune prime esperienze in tv su Italia 1 e La7, Chiara Tortorella arriva alla fama nel 2002, quando viene scelta come conduttrice del programma musicale di Rai 2 Top of the Pops. È il volto della trasmissione per le prime due edizioni, la prima al fianco di Stefano Scandaletti e la seconda in solitaria. Negli anni successivi partecipa a molti altri programmi televisivi come conduttrice ed inviata. Tra questi ricordiamo Disney Club, Ritorno al presente, The Club on the Road, Albakiara, Natale da favola e Scalo 76 Cargo. Nel 2015 è l’opinionista della social room della quattordicesima edizione del Grande Fratello.

In parallelo alle sue apparizioni televisive, Chiara Tortorella si è costruita una carriera di successo in radio. In passato ha lavorato a Radio Due, Radio Milano Uno e Radio Roma Due. Oggi è una delle speaker più famose di R101, membro di spicco del morning show La Banda di R1o1 al fianco di Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. Nel 2023 rappresenta R101 ad Io Canto Generation.

Vita privata: compagno, ex fidanzati

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Chiara Tortorella, al momento, non sono moltissime. In passato è stata legata sentimentalmente al cantante Alex Britti, con il quale è arrivata molto vicina alle nozze. Dopo due anni insieme, dal 2001 al 2003, i due prendono strade diverse. In seguito Tortorella ha frequentato l’ex calciatore francese Jonathan Zebina, ex difensore della Roma e della Juventus. Il loro primo incontro avviene nel 2009, ben lontano dai campi da calcio. A farli incontrare è la loro passione comune per l’arte, che li porta a visitare la stessa mostra. Anche quest’amore, tuttavia, non è destinato a durare. L’ultimo compagno della speaker su cui si hanno informazioni è il paracadutista Edoardo Giraldo, con il quale è legata dal 2015. Ad oggi non ci sono molti aggiornamenti su Chiara ed Edoardo, che dovrebbero essere ancora insieme.