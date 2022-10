Elenoire Ferruzzi eliminata, perché è uscita dal GF Vip 7?

Perché Elenoire Ferruzzi è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 7? La showgirl si è resa protagonista di un gesto di cattivo gusto che ha fatto infuriare il pubblico da casa. Cosa ha fatto per meritarsi l’eliminazione?

Elenoire Ferruzzi eliminata, esce dal GF Vip 7: ecco perché

Elenoire Ferruzzi ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 7, eliminata da un televoto flash con il 90% dei voti nel corso della diretta del 27 ottobre 2022.

Cosa è successo? La showgirl è finita al patibolo per una serie di atteggiamenti più che discutibili dentro la casa. “Elenoire all’interno della casa ha fatto delle affermazioni pesanti e inaccettabili.” –ha affermato Alfonso Signorini ad inizio puntata- “Non si tratta di espressioni volgari, ma ha espresso contenuti che non posso essere accettati il che ha reso doverosa una dura decisione nei suoi confronti”. In particolare, il conduttore condanna i continui attacchi a Nikita Pelizon, accusata dalla Ferruzzi di essere una “iettatrice”.

L’artista trans è arrivata al punto di sputare al suo passaggio per scaramanzia, pur cercando subito di trovare delle scuse: “Avevo un seme in bocca. È dovuto intervenire un dentista per aiutarmi”.

Le parole dure di Signorini: “Ti conosco, non sei questa roba qui”

Alfonso Signorini si è detto molto deluso dagli atteggiamenti di Elenoire: “Non è alla bufera social che io voglio discutere, ma del gesto e del valore di certe affermazioni che oggi, alla luce di quanto vissuto sulla nostra pelle, sono inaccettabili“. Per l’ormai ex gieffina era il secondo strike: “Hai pronunciato delle frasi inaccettabili e pornografiche che puoi dire a casa tua, ma qui siamo in televisione e non tra le pareti di casa nostra.

Che ti avevo detto? Questa volta ci passo sopra la seconda no. Non potevamo fare finta di niente e non si poteva risolvere tutto con una ramanzina. Perché hai tirato fuori il discorso sulla iella che nemmeno ti appartiene“.

“C’è una certa differenza tra la libertà di espressione l’ignoranza.” -ha proseguito Signorini- “È profondamente diverso attribuire ad una persona il marchio di porta jella, sono atteggiamenti offensivi, non tollerabili, come sapete lo spirito del programma non provvede tutto questo.

Io mi incavolo doppiamente con due zeta proprio perchè ti conosco Elenoire e tu non sei questa roba qui“.

Il conduttore le ha poi annunciato che sarebbe stato il pubblico a decidere il suo destino: “Per me tu meriti di lasciare la Casa del Grande Fratello. Se il pubblico avrà deciso di tenerti nella Casa e di darti una seconda possibilità, se sbaglierai di nuovo la qualifica partirà da noi, senza televoto”.

Gli spettatori hanno infine deciso di mandare Elenoire a casa, senza alcuna nuova possibilità. Prima di uscire la showgirl ha provato a giustificarsi: “Io dico una cosa che chiunque di noi nella vita di tutti i giorni dice queste cose, può succedere, questo è un pezzo di vita reale. Non mi sento fallita, la vita non è questo gioco”.