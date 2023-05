Carmen Giannattasio, chi è la soprano avellinese: vita privata, fidanzato, Instagram

Chi è Carmen Giannattasio, soprano avellinese in attività dal 1999. Scopriamo qualche informazione in più sulla cantante lirica, celebre anche a livello internazionale. Dalla carriera alla vita privata, cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Carmen Giannattasio, vita privata e carriera della soprano avellinese

Nata ad Avellino il 24 aprile 1975, poi cresciuta nel paesino di Solofra, Carmen Giannattasio ha 48 anni ed è una celebre cantante soprano. Comincia la sua formazione artistica al Conservatorio Domenica Cimarosa di Avellino. Dopo la laurea in Lingue e Letterature Straniere, conseguita all’Università di Salerno, Carmen Giannattasio si dedica anima e corpo alla sua carriera musicale. Dal 1999 al 2001 frequenta l’Accademia di Perfezionamento del Teatro La Scala di Milano, esperienza che le consente di fare il suo debutto sul palco come Giulietta di Kelbar, ne Un Giorno di Regno di Giuseppe Verdi. La sua interpretazione colpisce pubblico e addetti ai lavori: Giannattasio tornerà ad esibirsi in altre opere al Seminario Arcivescovile di Milano, al Teatro degli Arcimboldi e di nuovo alla Scala.

Nel 2002 arriva l’affermazione definitiva per la soprano, con il suo lancio internazionale a Parigi, che le vale la vittoria al Concorso Operalia di Placido Domingo. Da allora è diventata una delle cantanti liriche più richieste sia in Italia che a livello internazionale. Nel corso della sua carriera si è esibita in alcuni dei teatri più prestigiosi del mondo. Tra questi ricordiamo la Metropolitan Opera di New York, la Royal Opera House di Londra, il Théâtre des Champs-Élysées di Parigi, il Teatro Colon di Buenos Aires e il Bolshoi di Mosca. Nel 2017 Carmen Giannattasio è stata inoltre premiata con l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella della Repubblica Italiana.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vita privata: fidanzato, Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale, non ci sono molte informazioni su Carmen Giannattasio. Da sempre molto restia a fornire dettagli sulla sua sfera personale, la soprano si è sempre limitata a dire di amare la propria vita sul palco. Lo ha confermato in un’intervista rilasciata a Fables Wedding nel 2016: “Ho una vita molto speciale, che amo e mi dona amore ogni giorno. Il palcoscenico è come uno sposo, assorbe tutta me stessa. Avere un ulteriore sposo sarebbe faticoso. Non ho mai voluto sposarmi anche per questo motivo”. È possibile seguire la cantante, e magari dare uno sguardo alla sua quotidianità, attraverso il suo profilo Instagram, ad oggi seguito da oltre mille follower.