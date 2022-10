GF Vip 7, Nikita Pelizon contro Antonino Spinalbese: “Sei un parac**o”

GF Vip 7, Nikita Pelizon furiosa con Antonino Spinalbese: “Sei un parac**o”. Ennesimo litigio tra i due concorrenti durante l’ultima diretta: cosa è successo? La risposta dell’ex di Belen: “Non ci parlo, ma lei mi mette sempre in mezzo”.

GF Vip 7, nuovo scontro tra Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese: cosa è successo

Non c’è pace nella casa del Grande Fratello Vip 7. L’eliminazione al televoto flash di Elenoire Ferruzzi ha portato scompiglio nella casa più spiata d’Italia durante l’ultima diretta tv.

L’artista si è resa autrice di un brutto gesto nei confronti di Nikita Pelizon, da lei considerata “porta-sfortuna”. La Ferruzzi ha infatti sputato in terra al passaggio della giovane modella, provocando le reazioni scandalizzate degli altri concorrenti e del pubblico da casa. Non tutti, tuttavia, hanno empatizzato apertamente con Nikita. La modella, infatti, ha accusato furiosa Antonino Spinalbese di aver sorriso e ridacchiato di fronte allo sputo della Ferruzzi.

La litigata tra i vip: “Sei un parac**o”, “Mi metti sempre in mezzo”

È ben noto che tra Nikita e Antonino non scorre buon sangue. Non è la prima volta che i due dimostrano di non sopportarsi minimamente. Lo fa notare lo stesso ex parrucchiere che si difende così: “Ci terrei al fatto che lei mi tiri in mezzo di meno, visto che abbiamo visto un video in cui ridono quaranta persone. Ovviamente lei se la deve prendere sempre con me, pensando che io comunque viva 24 ore su 24 a parlare male di lei“. La Pelizon non ci sta e sbotta: “Queste sono congetture che ha nella mente.

Cosa penso di lui sinceramente? Che si vede che ha studiato comunicazione e che è un parac**o!“. Spinalbese chiude tagliando completamente i ponti: “Io non le parlo, mi saluta e le do il buongiorno… siccome io non ho simpatia nei suoi confronti, non ci voglio neppure provare eppure lei mi mette sempre in ogni discorso…”.