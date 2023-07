Elektra Bionic, chi è la vincitrice di Drag Race Italia 2021: vita privata, età, Non sono una signora

Chi è Elektra Bionic, vincitrice di Drag Race Italia 2021 e giudice di Non sono una signora. Dopo la sua vittoria al talent show di RealTime è diventata molto famosa sul web. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Elektra Bionic, vita privata e carriera della vincitrice di Drag Race Italia 2021

Nata a Torino nel 1994, Elektra Bionic, il cui vero nome è Mattia Di Rienzo, è una Drag Queen italiana, diventata famosa grazie alla sua vittoria a Drag Race Italia 2021, prima edizione del talent show di RealTime. Appassionata di musica, ma anche di trucco e moda, comincia la sua carriera nel mondo Drag all’età di 18 anni, esibendosi in diversi locali torinesi. “La mia drag vuole diffondere il verbo dell’essere se stessi, del sentirsi liberi.” -ha spegato Elektra Bionic in una recente intervista- “Attraverso i miei spettacoli cerco anche di sensibilizzare su tematiche come l’omofobia, la violenza sulle donne e il razzismo”. Nel 2020 conquista la vittoria al concorso Beauty Queen Piemonte, successo che la lancia verso la partecipazione a Drag Race Italia. L’esperienza al talent presentato da Tommaso Zorzi la rende un personaggio molto apprezzato sia sul web, dove ha raccolto un seguito di oltre 80mila fan su Instagram. Nel 2023 torna in tv, affiancando Maruska Starr e Vanessa Van Cartier come giudice del talent show Non sono una signora, presentato da Alba Parietti.

View this post on Instagram A post shared by Elecktra Bionic (@elecktra_bionic)

Vita privata: fidanzato, ispirazioni

Non si sa molto circa la vita privata di Elektra Bionic. La performer è molto riservata, per cui non è noto se abbia o meno un partner. Durante la sua partecipazione a Drag Race Italia, ha spesso parlato delle sue principali ispirazioni. Prova ammirazione per la femminilità di Naomi Campbell e Dita Von Tress ed è inoltre grande fan della musica e stile di Rihanna e Beyoncè.