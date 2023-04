Juventus, Lapo Elkann attacca i giocatori: “Vergognatevi”. Danilo spera nella restituzione del 15 punti

Juventus, Lapo Elkann si è scagliato contro i giocatori bianconeri con un insulto pesante dopo la sconfitta contro il Sassuolo per 1 a 0. Inoltre, a fine partita davanti ai microfoni il difensore Danilo ha dichiarato di sperare nella restituzione dei 15 punti di penalizzazione.

Juventus, Lapo Elkann attacca i giocatori: “Vergognatevi”

“Possiamo fare meglio, dai ragazzi” è stato il messaggio motivazionale pubblicato sui profili social della Juve nell’intervallo sullo zero a zero tra Sassuolo e i bianconeri. Arriva, così, una prima risposta di Lapo Elkann: “Non potete, dovete fare meglio”. La partita finisce con la vittoria per 1 a 0 a favore del Sassuolo e commento dell’imprenditore è davvero molto forte. “VERGOGNATEVI”.

Non finisce così. “La Juve perde di corto muso – gol di Defrel – una partita che i bianconeri di Allegri hanno giocato con poche idee e poca qualità, e che il Sassuolo – sprecate almeno tre occasioni in superiorità numerica – ha vinto con pieno merito. Con questa idea di calcio la Juve non ha futuro”. L’opinione è stata del giornalista Pistocchi. Ed ecco un’altra risposta e commento di Lapo: “Condivido”. Mentre solo qualche giorno fa su Twitter dimostrava tutto il suo amore per la Juventus.

Riportiamo la NOSTRA JUVE dove si Merita di ESSERE 🤍🖤. Ciò vuol dire al TOP . pic.twitter.com/ErZV4O7qOW — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 14, 2023

Danilo spera nella restituzione del 15 punti

Danilo, difensore della Juventus, parlando ai microfoni di Sport Mediaset dopo la sconfitta di Sassuolo ha parlato del pronunciamento federale atteso tra due giorni e che stabilirà le sorti della penalizzazione di 15 punti inflitta ai bianconeri: “Sicuramente il pensiero è sempre che ci possano restituire quei punti, sono quelli che abbiamo fatto in campo con tanto sacrificio e sofferenza, come una squadra e una famiglia. Se succedesse sarebbe una cosa giusta, secondo me”.

