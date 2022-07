Il ricordo tv di Ivana Trump ballerina a “Ballando con le stelle” (VIDEO)

A Ballando con le stelle 2018 Ivana Trump partecipò come super ospite assieme a Rossano Rubicondi, con il quale si esibì nella trasmissione televisiva italiana.

Ivana è venuta a mancare in serata di giovedì 14 luglio Ivana Trump, ex moglie di Donald Trump. Aveva 73 anni.

Il ricordo tv di Ivana Trump ballerina a “Ballando con le stelle”

Era la serata del 5 maggio 2018 quando su Rai1, alle 20.35, si esibì Ivana Trump assieme a Rossano Rubicondi.

Ivana fu proprio Ballerina per una notte? assieme al suo Rossano Rubicondi e in quell’occasione manifestò il suo affetto sia per Rossano sia per la tv italiana. L’esibizione, che aveva emozionato tutti i giudici, era stata valutata dal Direttore Sandro Mayer, presente in studio.

La carriera di Ivana

Ivana Marie Zelnícková è stata in carriera attrice, modella, stilista e scrittrice, oltre che ex moglie di Donald Trump, e moglie di Rossano Rubicondi che sposato nel 2008. Il suo percorso è partito dal mondo della moda per poi migrare virare come stilista e poi come scrittrice.

Con Donald Trump è stata sposata dal 1977 al 1992 e con il quale ha avuto tre figli, Donald jr., Ivanka ed Eric.