Maruska Starr, chi è la cantante Drag Queen: vita privata, età, Non sono una signora

Chi è Maruska Starr, cantante Drag Queen e giudice di Non sono una signora. Da anni una delle personalità più amate della scena teatrale e cinematografica, si è affermata come la prima Drag Queen Singer italiana. Cosa sappiamo sul suo conto?

Maruska Starr è una famosa Drag Queen italiana ed è una dei tre giudici della prima edizione di Non sono una signora, talent show condotto da Alba Parietti ispirato al format olandese Make up your mind. Artista poliedrica, già apparsa in tv al fianco di Michelle Hunziker in All Together Now, Starr lavora nel mondo dello spettacolo da oltre dieci anni. Si è affermata a cinema e a teatro, trovando spazio come attrice, conduttrice e soprattutto vocalist. È nota infatti come la prima Drag Queen Singer italiana ed è nella lista delle 10 Drag Queen più conosciute in Italia.

Nel corso della sua carriera Maruska Starr ha presentato molti concorsi importanti, tra cui Giam Academy, Mr Gay Lazio, Mr Gay Europa 2012 e Miss Acconciatura 2012. Ha inoltre partecipato a diversi spettacoli teatrali, tra cui Finchè Mafia Non Ci Separi, God Save The Drag Queen, Le Relazioni pericolose, Tutto in Ordine e Avanti il Prossimo. È inoltre l’organizzatrice della Sezione Lazio del Beauty QUEEN – La più Bella Drag Queen d’ITALIA.

Vita privata, il mistero del suo vero nome

Le informazioni sulla vita privata di Maruska Starr sono, per il momento, molto limitate. Non è nota né la sua età, né quale sia il suo vero nome. Nonostante il mistero attorno alla sua identità, la vocalist ha già conquistato il cuore degli italiani grazie alla sua personalità. Non sono una signora si sta rivelando uno dei grandi successi di questa stagione televisiva estiva: che sia abbastanza da ottenere una seconda stagione?