Rihanna, chi è la cantante che fa “l’elogio della maternità” con foto hot

Rihanna, chi è la cantante e attrice

Rihanna, all’anagrafe Robyn Rihanna Fenty, è una cantante, attrice, modella, imprenditrice, filantropa e diplomatica barbadiana. Nata alle Barbados, si è trasferita negli Stati Uniti d’America all’età di 16 anni grazie a un contratto discografico, sotto la guida di Evan Rogers. La sua data di nascita è il 20 febbraio 1988, quindi oggi ha 35 anni.

Figli

Dal 2020 ha una relazione con il rapper ASAP Rocky, con cui ha dato alla luce il suo primogenito il 13 maggio 2022.

Attualmente la cantante è in attesa del secondo figlio. La presunta data del parto non è stata annunciata ma si presume che, ormai, sia più che vicina.

Chi è il marito di Rihanna

ASAP Rocky, pseudonimo di Rakim Athelaston Mayers, è il marito di Rihanna. Rapper, modello e produttore discografico statunitense, è nato e cresciuto nel quartiere newyorkese di Harlem ed è un membro del gruppo hip hop ASAP Mob

La pubblicazione di foto in elogio della maternità

La cantante ha pubblicato alcune foto hot in elogio della maternità. Sono foto che sono state scattate durante la sua prima gravidanza. Un omaggio, quindi, a quel momento e, al tempo stesso, un tenero messaggio per il piccolo RZA, nato il 13 maggio dello scorso anno. “In onore della mia prima gravidanza, dell’aver abbracciato la maternità e della magia che questo corpo ha creato! Il piccolo RZA… non aveva idea di quanto fosse pazza la sua madre – ha scritto – e di quanto mi stesse ossessionando.”